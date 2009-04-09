Александр Лукашенко: Противников интеграции Беларуси и России среди руководителей нашей страны нет

Президент Беларуси обсудил на встрече с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым взаимодействие в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко отметил, что в руководстве Беларуси противников сближения и теснейшей интеграции с Россией нет. А вот есть ряд претензий к чиновникам из Москвы. Губернатор Ленинградской области заверил, что на его уровне никаких проблем во взаимодействии ни с Минском, ни с регионами нет. Впрочем, это неудивительно – этот российский губернатор – родом из Беларуси.

Скорый Поезд «Минск – Санкт-Петербург» расстояние между двумя столицами: белорусской и российской северной преодолеет за 14 часов. Этот маршрут теперь придется изучить многим отечественным предприятиям и организациям. По крайней мере, уже сегодня договорились наладить более тесные связи между Минском и Ленинградской областью аграрии, строители, промышленники и депутаты.

Сегодня многих ленинградцев в Минске встречали не по-деловому тепло – в делегации гостей были выходцы из Беларуси. Валерий Сердюков – это сегодня он губернатор Ленинградской области. А в 60-е годы – рабочий завода Гомсельмаш. Так что на встрече у Президента с белорусами, которые сидели напротив, говорил как со своими. И прямо сыпал примерами выгодного сотрудничества Ленинградской области и ряда районов Беларуси.

– Если бы так со всеми, как с Ленинградской областью. Настал период, когда снова регионам надо подключиться, – сказал Александр Лукашенко.

На региональном уровне проблем как раз таки меньше, признал Александр Лукашенко. И сегодня региональное сотрудничество во многом – хороший пример поиска взаимовыгодных решений. Чего не скажешь о большой белорусско-российской политике. Здесь не хватает ясности и прозрачности в отношениях, считает глава государства.

– Запомните, что противников нашего сближения, нашей интеграции, теснейшей, выстраивания самых добрых отношений в Беларуси среди руководителей Беларуси нет, – отметил Александр ЛУКАШЕНКО. – Вы должны помнить. Это действительно искренне. И если я, или кто-то другой высказался на тему белорусско-российских отношений. Я могу признать, если это меня касается, то я говорю откровенно, как это было принято в советские времена. Я это говорю, к слову, поскольку я посмотрел всю прессу после посещения гомельской области – она опять запестрила, что тут в Беларуси кто-то кого-то в России хочет напугать. Западом, ещё кем-то и так далее. Поверьте, у нас нет вообще таких принципов в осуществлении нашей политики, особенно в отношении России, да и не только России. Всё, о чем, говорю я особенно – я говорю это искренне и откровенно, и мы это реализуем. И если бы кто-то серьезно этим занялся, он бы заметил, что если Лукашенко сказал – значит, это будет сделано. И никто тут никого не пугает.

Ещё один аспект взаимодействия Беларуси и России – информационный. В ходе встречи с губернатором Ленинградской области Президент коснулся темы СМИ. Александр Лукашенко считает безосновательными обвинения в том, что якобы Беларусь прекратила вещание на своей территории ряда российских телеканалов. Президент заметил, что созданный нами спутниковый телеканал «Беларусь-ТВ» не получил необходимой сети вещания в России. Более того, в Москве потребовали заплатить 45 миллионов долларов, чтобы попасть в кабельные сети.

– Опять раскрутили. Вот я попытался разобраться в средствах массовой информации, что мы тут чуть ли не позакрывали каналы, – сказал Президент Беларуси. – НТВ канал идет. ОРТ канал с нашим ОНТ на одном канале работают. Два российских канала идут. Каналы, которые должны присутствовать у нас, и присутствуют, я вот лично сам просматривал, они, пожалуйста, транслируются. Назовите хоть один канал, который транслируется в России?



– И ваши приезжают корреспонденты. И телевидение, – рассказал губернатор Ленинградской области Российской Федерации Валерий СЕРДЮКОВ. – Конечно, я согласен с вами: вот эту программу МИР, которая она постоянная – канал. Он хороший канал. Он показывает многое. Он, на мой взгляд, неполитизирован.

Это был долгий разговор почти в полузакрытом формате. А за конкретикой переговорного процесса делегация Ленинградской области отправилась кто куда: в белорусский Парламент, в Правительство. В Кабинете министров подписали программу торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества до 2011 года. Это основной документ, где прописаны все аспекты и возможные направления делового взаимодействия Минска и Ленинградской области.

– Прибавить значительно с тем, чтобы выровнять наш товарооборот. Сегодня, повторяю, для меня, как для премьер-министра, задача стоит в том, чтобы отработать 200 миллионов для Ленинградской области, – заявил премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ. – Поэтому мы предложили ряд серьезных проектов и при посещении «Амкодора». И по пассажирской технике.

– Та программа, которая сегодня подписана взаимодействия и взаимоотношений Республики Беларусь и Ленинградской области, она исходит и учитывает те нюансы, которые сегодня есть с учетом мирового кризиса, – заявил губернатор Ленинградской области Российской Федерации Валерий СЕРДЮКОВ. – Мы все прекрасно понимаем, что есть отдельные особенности и сложности, но в то же время, мы подтверждаем и говорим, то, что не производиться у нас в России, а есть очень много продукции, которая производится в Беларуси, и здесь мы потребляли, и будем потреблять.

Мечта обеих сторон – подняться до новых высот во взаимной торговле. Точка отсчета – сегодняшний уровень товарооборота. А это 432 миллиона долларов. Белорусы к тому же хотят выровнять существующий пока дисбаланс: ведь сальдо торгового баланса отрицательное – более 200 миллионов долларов.

– Белорусская сторона, конечно, очень заинтересована в том, чтобы, мы, во-первых, не отказываясь от тех товаров, которые мы покупали у вас, и будем, естественно, продолжать покупать – они нам очень нужны, – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Андрей КОБЯКОВ. – Вместе с тем мы бы хотели серьезно поработать над тем, чтобы наше сальдо взаимной торговли было более сбалансированным. И поэтому мы вам хотим предложить много всякого интересного, хорошего что мы производим в Республике Беларусь.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.