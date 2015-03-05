Александр Лукашенко: Происходящие в мире войны и конфликты не должны перешагнуть границу Беларуси

Новости Беларуси. Происходящие в мире войны и конфликты не должны перешагнуть границу Беларуси. Об этом 5 марта заявил глава государства на встрече с руководящим составом органов внутренних дел, войск МВД и курсантами Военной академии.

В настоящее время силовые структуры – важнейший фактор национальной безопасности. Поэтому неудивительно, что перспективам развития силового блока уделяется особое внимание.

Нынешняя встреча плановая. Недавно уже рассматривали актуальные вопросы развития Вооруженных Сил и возможности повышения обороноспособности государства.

В то же время, по словам президента, не менее важная задача – обеспечить правопорядок и социально-политическую стабильность внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будучи совсем юным, я здесь очень часто бывал. Знаете, я служил в 339-м полку, через дорогу. Это наша была мощь в советские времена. Я счастлив тем, что все новые вооружения, которые касались сухопутных войск, проходили испытания здесь, в этой дивизии, ныне бригаде. Она претерпела свои изменения. Я в этом году побуду там. Но спустя многие годы я с большой теплотой вспоминаю свою тяжелейшую службу в этих частях.

Наша сегодняшняя встреча как раз не вызвана каким-то чрезвычайными обстоятельствами. В плановом порядке в этом году я буду посещать и посещаю различные объекты, анализирую деятельность наших силовых структур.

Недавно мы рассматривали, как вы информированы, актуальные вопросы развития Вооруженных Сил Беларуси, задачи повышения обороноспособности нашего государства в нынешних непростых геополитических условиях. Не менее важная задача – обеспечить правопорядок и социально-политическую стабильность внутри страны, не допустить хаоса, роста преступности и любой дестабилизации обстановки. Нельзя не учитывать, что современный мир стремительно меняется, становясь все менее безопасным для жизни людей. А ряд государств погрузились в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. И эти явления уже вплотную подошли к нашим границам. Чего бы нам ни стоило, мы это на границах нашей страны должны и оставить. Это наша задача перед государством, это наш долг перед нашими семьями, нашими детьми и всеми людьми, которые нуждаются в защите.

Сегодня бригада специального назначения является главным резервом внутренних войск.

В ходе посещения войсковой части 3214 главе государства продемонстрировали образцы военной техники, примеры формы, экипировки, а также вооружений и спецсредств.

Как отметил президент, в нашей стране удается своевременно оснащать правоохранительные органы и армию самыми современными образцами боевой техники.

Показали Александру Лукашенко и класс кафедры оперативно-тактической подготовки. Факультет внутренних войск Военной академии расположен как раз на территории бригады спецназначения. За годы его деятельности подготовлено более тысячи офицеров для соединений и частей внутренних войск.