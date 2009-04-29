Александр Лукашенко: Проблем с усыновлением белорусских детей итальянцами нет

Государство очень тщательно и пристально следит за тем, в каких условиях находятся усыновленные дети не только в Италии, но и в других государствах, поскольку известны печальные случаи, когда и белорусские, и российские дети попадали не в лучшую среду.

- Мы хотели бы полной ясности и открытости, и посольство будет контролировать положение этих детей, - сказал белорусский лидер

По его словам, эта тема обсуждалась и на встрече с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

- Его удивило: какие проблемы могут быть в этом вопросе. Мы просто внутри Беларуси ужесточили законодательство по усыновлению, - отметил глава белорусского государства.

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Александр Лукашенко добавил, что белорусы будут рады, если достойные итальянские семьи захотят усыновлять детей и принимать их на оздоровление.

- Мы хотим, чтобы каждый усыновленный ребенок чувствовал себя гражданином. Мы определили ответственных - министра образования. У нас три десятка детей, которые готовы к усыновлению, и есть семьи в Италии, готовые их принять, - сказал Александр Лукашенко. Он также добавил, что «Тарчизио Бертоне гарантировал авторитетом всей католической церкви, что дети будут достойно содержаться».