Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 13 иностранных государств

Беларусь выступает за выстраивание сбалансированных отношений как с Востоком, так и с Западом. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 13 иностранных государств.

Президент подчеркнул, что такая многовекторная прагматичная позиция Беларуси позволила закрепить позитивную динамику взаимодействия с Европейски союзом. Важным направлением нашей внешней политики является укрепление диалога со странами Африки и Южной Америки.

Верительные грамоты Президенту вручили главы дипмиссий Болгарии, Таджикистана и Франции, которые находятся в нашей стране, а также работающие в России и Беларуси по совместительству послы Алжира, Бельгии, Зимбабве, Кипра, Кот-дивуара, Мали, Перу, Судана, Танзании и совмещающий должность главы дипмиссии в Польше и Беларуси посол Нидерландов. Пять руководителей дипломатических миссий представляют европейские государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

— Надеюсь, вы оцените Беларусь как надежного и перспективного партнера и сможете довести до ваших народов и Правительства объективное понимание Беларуси, которая открыта внешнему миру, широким контактам, плодотворному сотрудничеству со всеми государствами.

Вам предстоит узнать Беларусь как независимое государство, занимающее достойное место в мировом сообществе. В основе нашей внешней политики лежат миролюбие, уважение к народам, добрососедство, невмешательство во внутренние дела других государств, а также стремление к развитию самых активных экономических и культурных связей.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

— Я сопроводил делегацию во главе с вашим вице-премьером Семашко в Париж. Мы договорились об экономическом сотрудничестве, а также подписали договор о культурном взаимодействии. Эти шаги свидетельствуют о том, что у нас впередибольшое будущее.

Ги Труверуа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Республике Беларусь:

— Политические отношения между Бельгией и Беларусью хорошо развиваются. И сегодня я здесь, чтобы развивать и бизнес-контакты. В Беларуси уже работает много наших компаний, но, я уверен, мы можем сделать гораздо больше.