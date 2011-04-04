Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 10 зарубежных государств

Эта церемония символизирует официальное начало работы новых руководителей иностранных диппредставительств в Беларуси и проходит по строгому протоколу. Приветствуя дипломатов, Президент заметил, что они могут рассчитывать на открытость, искренность и поддержку белорусских партнеров.

В сопровождении Министра иностранных дел в зале появляется Президент Беларуси. Объявляют имя дипломата, и каждый из них верительную грамоту главе государства передает лично в руки.

В должность вступили главы дипмиссий Ганы, Кении, Кореи, Кыргызской Республики, Мавритании, Никарагуа, Палестины, Парагвая, Польши и ЮАР, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Обращаясь к послам, Президент заметил, что для белорусского государства в международной жизни главные принципы – это гуманизм, терпимость, дружелюбие, взаимоуважение и честность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас между государствами нарастает конкуренция за доступ к ресурсам, перспективным рынкам сбыта. К большому сожалению, это соперничество приобретает порой чрезвычайно жесткий характер. Вплоть до возрождения доктрины однополярного мира и возврата к праву сильного диктовать всем свою волю и вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.

Для многих государств, как и для нас, это не пустой звук, а проявление санкций, шантажа и давления со стороны сверхдержав. Поэтому Беларусь последовательно выступает за принципы справедливости и равноправной вовлеченности всех государств, независимо от их масштабов, в принятие ключевых решений международной повестки дня и учета их интересов.

С каждым из государств Беларусь стремится выстраивать добрые и доверительные отношения, но не приемлет дискриминации и политики двойных стандартов. Последовательно проводит курс на укрепление отношений как с давними партнерами, так и странами, где перспективы сотрудничества только открываются.

В Азии, к примеру, одним из стратегических партнеров остается Корея. Интерес Беларуси – в активизации политических контактов, росте объемов торговли, инвестиций, расширения научно-технической деятельности.

Александр Лукашенко:

Надеюсь, что при интенсивной поддержке нового посла корейский бизнес будет успешно работать в Беларуси. Мы готовы стать для вас перспективным плацдармом для расширения экономического присутствия на пространстве СНГ и в европейском регионе.

Кан Вон Сик, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Республике Беларусь:

Наши страны имеют очень хороший потенциал для двустороннего сотрудничества. Есть много сфер, где мы можем наладить взаимовыгодные взаимодействия. До этого потенциал не был реализован полностью.

Беларусь нацелена на дальнейшее расширение сотрудничества в самых разных сферах также с Кыргызстаном, странами Ближнего Востока и Африки. Традиционно добрые отношения с Палестиной и Мавританией. В качестве партнеров перспективных рассматриваются Гана и Кения, особенно в области промышленной кооперации и поставок социально значимых для региона товаров.

На африканском континенте, уверен Президент, политической и торговой опорой может стать ЮАР. Государства уже готовы к реализации совместных проектов.

Мандиси Мпахлуа, Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и в Республике Беларусь (по совместительству):

Мы работаем в разных областях. Политический диалог – та самая ниша, где мы ищем точки соприкосновения. Мы также работаем на усиление торгово-экономического сотрудничества.

Об укреплении экономического и политического диалога дипломаты говорили с Президентом и в неформальной обстановке. Это также традиционная часть церемонии.

За бокалом шампанского руководители дипмиссий говорили о проектах, которые уже в ближайшее время могут стать реальными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мавритания, к примеру, хотела бы перенимать белорусский опыт в развитии сельского хозяйства и в добыче полезных ископаемых. Никарагуа заинтересовалась нашими технологиями в машиностроении и переработке. Президент в ответ заметил, что Латинская Америка стала для нас регионом особого притяжения, несмотря на географическую удаленность.

Александр Лукашенко:

Большие расстояния между нами и Каракасом не мешают развивать наше сотрудничество. Думаю, что мы можем таким же образом развивать и углублять наши отношения с вашей страной.

Луис Альберто Молина Куадра, Чрезвычайный и Полномочный посол Никарагуа в Российской Федерации и в Республике Беларусь (по совместительству):

Я думаю, что в будущем мы можем развивать партнерства во многих областях экономики.

Александр Лукашенко:

Вы должны нам подсказать, по каким направлениям мы можем немедленно начинать действовать.

Обращаясь к новому послу Польши Лешеку Шерепке, Президент заметил, что хотелось бы белорусско-польскую границу сделать более прозрачной. Возобновление паритетного и уважительного взаимодействия с этой Республикой – одна из ключевых целей белорусской внешней политики.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы Вы знали, что независимость и суверенитет Беларуси – это ценность непреходящая — не только для поляков, народов других стран — россиян, немцев, но и для нас, белорусов. Мы состоялись как суверенное независимое государство. И этот суверенитет и независимость мы будем защищать, чего бы нам это ни стоило. И если в Польше и других странах будут понимать, что это главное для нас, мы всегда выстроим отношения по второстепенным вопросам.

У нас есть немало поляков. И я хотел бы, чтобы в Польше это понимали. Мы не против, если вы будете поддерживать этнических поляков в Беларуси, помогать им. Мы будем благодарны вам, если вы будете поддерживать и помогать нашим белорусам в Польше.

Нам надо эту границу, которая между нами есть, сделать самой прозрачной.

Лешек Шерепка, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь:

У нас есть, были и будут общие интересы, общие проблемы. Мы будем их решать.

Я понимаю все сложности. Но я, как дипломат, буду находить возможности для развития взаимовыгодных отношений. Мы не занимаемся борьбой, а, прежде всего, пытаемся поддерживать связи, помогать в развитии отношений.

Неформальное общение продлилось даже дольше, чем часть официальная. Александр Лукашенко пожелал всем успехов и призвал общаться чаще.