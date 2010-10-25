Александр Лукашенко принял верительные грамоты от 11 дипломатов

Президентские выборы в Беларуси пройдут строго по национальным законам и в соответствии с мировыми стандартами. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты зарубежных послов. 11 дипломатов передали белорусскому лидеру «письма доверия» от глав своих государств.

Это представители Германии, Италии, Латвии, Молдовы, Эстонии, а также работающие у нас по совместительству послы Дании, Ирландии, Иордании, Македонии, Новой Зеландии и Судана.

Перед Дворцом Республики — вереница черных «Мерседесов» представительского класса. В них — зарубежные послы. Какого государства этот представитель — сразу не поймешь. Флаги стран появятся на капотах строго после церемонии вручения верительных грамот. Их несут не в кейсах, не в дипломатах, а просто держат конверты с печатью в руках.

Эти конверты не что иное как «письма доверия» — от главы одного государства другому — с просьбой «верить» этому человеку. Так страна объявляет своего законного представителя. Это значит, что миссия послов в республике сегодня начинается официально.

Сама церемония вручения верительных грамот очень предсказуемая. Она считается одной из самых древних в дипломатии. И никогда участники не выходят за рамки протокола. А в нашем случае и за границы большого красного ковра в зале — всё действо происходит именно здесь (см. видео к сюжету — прим. ред.).

Светский разговор завершается сразу после появления Александра Лукашенко. Каждый из послов — их 11 человек — делает 10-12 шагов по красному ковру. Отдает «письмо», затем следуют рукопожатие, фото и столько же шагов обратно. Такая официальная часть занимает не более 8 минут — это дань дипломатическим традициям. Традиционно и обращение Александра Лукашенко к посланникам государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь готовится к важнейшему внутриполитическому событию — выборам главы государства. Как действующий Президент, хочу заверить, что сделаю все от меня зависящее, чтобы они прошли в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.

Политическая и деловая жизнь страны открыта для вас. Вы все сможете увидеть собственными глазами. Наша страна динамично развивается. Особенно актуальными сейчас стали либерализация экономики, раскрепощение творческой предпринимательской инициативы. Мы активно работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата.

Один из ключевых партнеров Беларуси в Европе — Германия. Эта страна лидирует по объемам торговли с нашей страной. Новые горизонты откроет и предстоящий Белорусский инвестиционный форум. В ноябре он пройдет во Франкфурте.

Кристоф Вайль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

У нас огромный потенциал для развития отношений между Беларусью и Евросоюзом. Это очень важный шаг для развития экономических связей. У меня было много разговоров с немецкими бизнесменами. Премьер-министр руководит вашей делегаций во Франкфурте. Очень важно, что белорусская делегация точно ставит рамки для инвестиций.



Среди послов — и представитель Италии. Его Александр Лукашенко поблагодарил за «руку помощи». Страна была одной из первых, кто принял белорусских детей у себя для оздоровления.

Арнальдо Абети, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:

Мы начинаем с проектов в гуманитарной сфере, но это же и основа строительства проектов в экономической и политической сферах. Я приехал с искренним желанием развивать двусторонние отношения Беларуси и Италии.

Александр Лукашенко назвал перспективным сотрудничество в энергетике с Латвией и Эстонией. Энергетическая тема может стать общей для Беларуси и Дании. В этой сфере у стран много взаимных интересов.

Александр Лукашенко:

Я специально говорю о Латвии и Эстонии сейчас, потому что уверен и чувствую, что нам в ближайшие годы, уже с будущего года, предстоит немало поработать в этом направлении, чтобы повысить уровень энергобезопасности не только Беларуси, но и всего нашего региона. А как известно, прибалтийские государства, как и Беларусь, находятся в этом плане в одинаковом положении. И мы достаточно много сделали с этими двумя республиками по транзиту энергоресурсов в Беларусь и обеспечению таким образом этих республик.

Начало работы латвийского дипломата в Беларуси пришлось как раз на всплеск двусторонних отношений. Дальше они должны идти, по мнению посла, только «по нарастающей».

Михаил Попковс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь:

Обсужден целый комплекс вопросов, связанных с активизацией двухсторонних отношений, в первую очередь в экономической сфере. Это как вопросы существующего сотрудничества, активизации разработки проектов, которые у нас уже находятся в работе, так и ряд перспективных проектов, связанных с транспортом и логистикой.

После официальной части — символический бокал шампанского. И полуформальное общение.

Белорусский президент нашел несколько слов для каждого дипломата. Представителю Ирландии, как и Италии, сказал спасибо за оздоровление наших детей. Заметил, что больше контактов должно быть у Беларуси с Македонией. А в Иордании, Судане и Новой Зеландии количество деловых партнеров может увеличится в разы. Напомнил, что с Республикой Молдова нас связывает тесная дружба.

Александр Лукашенко:

Кто бы там ни был у власти, нас это абсолютно не напрягало. С любой властью мы договаривались, потому что любая власть, кстати, строя с нами отношения, всегда в основу закладывала отношения и интересы народов. Вот это я могу точно сказать, поэтому нам легко всегда с молдаванами сотрудничать. Знаю, что у нас затухших контрактов и направлений, которые мы когда-то имели, очень много.

Возле входа руководителей зарубежных дипмиссий ждали те же машины. Но найти свою было проще простого. На каждой развевался такой знакомый флаг.

Наталья Бреус, Валерий Науменко, Александр Горощенко. Телекомпания СТВ.