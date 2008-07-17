Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Сидорского

Устранить последствия минувшего урагана в максимально сжатые сроки. Такое поручение правительству дал президент Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Сергея Сидорского.

Напомним, 14-15 июля от стихии пострадали Минская область, а также некоторые регионы Могилевщины и Брестской области. В числе наиболее проблемных – Березинский район. Повреждения получили более 800 жилых домов и хозяйственных построек. На сегодняшний день две с половиной сотни строений необходимо восстановить. Кроме этого значительно пострадали лесные массивы: около полутора тысяч гектаров леса.

Президенту также было доложено о бюджете, прогнозах социально-экономического развития страны на следующий год. Рост ВВП планируется не менее 110-112%. Глава государства обратил внимание на прежний и неизменный приоритет бюджетной политики - социальную направленность и, в частности, здравоохранение и образование.

Расходы в этих сферах увеличат примерно на треть. Высоких показателей ожидают и в ходе нынешней уборочной кампании. На уборке зерновых будет работать более 14 тыс. комбайнов. Президент поставил задачу обеспечить на местах бесперебойную работу сельхозтехники, что собрать урожай в максимально быстро.