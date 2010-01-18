Александр Лукашенко принял с докладом председателя Госпогранкомитета

Президент Александр Лукашенко сегодня утвердил решение о проведении государственной пограничной политики и обеспечении погранбезопасности Беларуси в 2010 году.

Глава государства принял с докладом председателя Госпогранкомитета. Игорь Рачковский доложил о результатах оперативно-служебной деятельности ведомства. Среди основных событий в минувшем году - завершение работ по демаркации госграницы на прибалтийском участке, упрощение порядка её посещения. И если ранее в год выдавали около 2 тысяч пропусков на право пребывания в погранзоне, то в 2009-м - вдвое больше. При этом не допущено снижение уровня пограничной безопасности, обеспечен контроль за пребыванием иностранцев на приграничной территории.

Полностью завершена реформа органов пограничной службы и создана целостная система территориальных органов пограничной службы. В других реформах нет необходимости, сообщил Игорь Рачковский.

Александр Лукашенко попросил отдельно остановиться на ситуации, которая складывается на границе Беларуси с Украиной, отметив, что этот участок наиболее проблемный и работы предстоит много.

Игорь Рачковский, председатель Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь:

Белорусско-украинский участок – очень серьезный участок: свыше 1000 км границы. На нем осуществляется подготовка демаркационных работ, которые планируется начать после ратификации договора.

И все подробности в наших следующих выпусках новостей.