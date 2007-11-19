Александр Лукашенко принял с докладом министра архитектуры и строительства Александра Селезнева

На встрече Президента и главы Минстройархитектуры обсуждался вопрос о состоянии и перспективах развития строительной отрасли в стране.

Главное требование к проектам спортивных сооружений - экономичность и максимальное использование белорусских стройматериалов и комплектующих.



В Беларуси ощущается нехватка строительных материалов и конструкций в связи с интенсивно ведущимся в стране строительством. Александр Селезнев сообщил, что в Беларуси уже достигнут объем производства стройматериалов 90-х годов. Кроме того, по некоторым из них, например стеновым материалам, железобетонным и бетонным изделиям, даже превышает в 4-5 раз.



В Беларуси активно ведется модернизация заводов по производству строительных материалов, доложил Президенту Министр архитектуры. К 2010 году планируется увеличить их мощности в 2-2,5 раза.



На встрече Президента и главы Минстройархитектуры также обсуждался вопрос строительства спортивных сооружений в районных центрах. Здесь будут возводиться небольшие ледовые площадки, оборудованные всем необходимым для обучения и проведения тренировок по фигурному катанию и хоккею. Глава государства поручил доработать соответствующую проектно-сметную документацию.



Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня и главного редактора газеты "Советская Белоруссия" Павла Якубовича с докладом о рабочей поездке в Израиль и о состоявшихся там встречах.