Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Президент дал согласие на назначение 14 новых кандидатур в исполнительной вертикали власти страны. Кадровые изменения коснулись, в частности, Гомельского облисполкома, Докшицкого, Ушачского, Хойницкого и Светлогорского райисполкомов, а также администрации Ленинского района столицы. Новые руководители приступят к обязанностям на Оршанском льнокомбинате, Климовичском ликёроводочном заводе и в Гомельском государственном медуниверситете. Обращаясь к новым руководителям местных исполнительных органов, президент подчеркнул, что от них требуются внимательное и тактичное отношение к людям, действенные шаги по развитию производственной сферы, созданию новых рабочих мест и наведению порядка на земле.