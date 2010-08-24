Александр Лукашенко принял Генерального прокурора страны Григория Василевича

Речь шла о выполнении поручений по совершенствованию мер уголовной ответственности и всей системы наказания. В частности, прокуратура выступает с инициативой усилить штрафную ответственность.

Сейчас идет работа над соответствующей концепцией. Президент поручил более серьезно подходить к рассмотрению уголовных дел, а также усилить прокурорскую надзорную функцию. К слову, в этом году общее число преступлений сократилось. Однако есть пробелы в предупреждении рецидивной преступности, а также в возмещении ущерба.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

– Президенту доложено о тех предложениях прокуратуры, которые направлены на совершенствование нашего законодательства. Таких инициатив достаточно много. И мне хотелось бы, чтобы эти предложения более быстрыми темпами реализовывались в законодательстве. Но в значительной степени, я думаю, что просто необходимо совершенствовать практику.