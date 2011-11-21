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Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве

21 ноября 2011 13:54
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Оно пройдет в российской столице 25 ноября.Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы белорусского государства.
# Лукашенко

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