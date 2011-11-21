Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве

Договор о создании Единого экономического пространства подписан. Что дальше?

В Москве состоялась важная встреча трех президентов. Беларусь, Россия и Казахстан подписали Договор, направленный на создание Единого экономического пространства. А дальнейшая цель — это построение Евразийского экономического союза — того самого, идею которого на страницах газеты «Известия» первым, как мы помним, выдвинул Путин, а затем поддержали Лукашенко и Назарбаев. До вчерашнего дня говорили, что именно Путину принадлежит инициатива создания нового ЕЭС, но Договор в эту пятницу подписал, конечно же, Медведев, поскольку он пока еще действующий президент России.