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Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Москве

02 февраля 2009 17:52
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В числе главных тем – преодолению влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономики Беларуси и России, расширение торгово-экономического сотрудничества, а также отношения двух стран в финансово-кредитной сфере и военно-технической области. Кроме того, планируется обсудить вопросы внешней политики, социального развития, а также союзный бюджет на нынешний год. Ожидается, что по итогам переговоров в Москве будет подписан ряд совместных документов. Также глава государства примет участие в заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ и Межгоссовета Евразийского экономического сообщества. В ходе этого саммита предстоит обсудить вопросы образования Антикризисного фонда ЕврАзЭС и создания Центра высоких технологий.

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