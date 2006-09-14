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Александр Лукашенко примет участие в саммите Движения неприсоединения

14 сентября 2006 08:32
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Белорусская делегация во главе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко направляется в Гавану для участия в 14-й встрече глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В ходе саммита запланировано несколько выступлений Александра Лукашенко. Глава государства выскажет позицию Беларуси по ключевым международным проблемам, озвучит белорусские инициативы, направленные на укрепление роли Движения неприсоединения в современном мире, повышение его эффективности и сплоченности стран-участниц. Предполагается, что в Гаване Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств, играющих значительную роль в Движении неприсоединения.

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