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Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ

08 июля 2010 19:20
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Она состоится 10 июля в Крыму.Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
# Лукашенко

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