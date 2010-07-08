Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ

Правительство намерено представить в парламент страны вопрос о референдуме по реформе выборов. В случае утверждения всенародное голосование пройдет в мае будущего года.
В столице Казахстана состоялось заседание Межгоссовета Евразийского экономического сообщества, где главными темами для обсуждения стали формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Самые драматические и непредсказуемые, досрочные и долгожданные, президентские выборы в Польше завершились.
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