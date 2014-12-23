Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в сессии ОДКБ и заседании Евразийского экономического совета

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился в Москву для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Белорусский борт номер один вылетел в российскую столицу несколько часов назад.

Москва 23 декабря принимает глав шести государств. В первой половине дня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ пойдет речь о региональной безопасности.

Главы Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят вопросы укрепления военного сотрудничества, согласуют общие подходы к реагированию на возникающие вызовы и угрозы.

Далее в Москве пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. В нем примут участие президенты Беларуси, России, Казахстана, а также Армении и Кыргызстана. Во время встречи будет принят ряд решений, касающихся запуска с 1 января Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.