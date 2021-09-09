Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Где и когда начнутся переговоры?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Вечером в Кремле пройдут переговоры с российским коллегой по интеграционному пакету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств еще раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран. Работа над экономическим пакетом длится уже более трех лет. Среди направлений – сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики. Блок вопросов посвящен энергетике, включая формирование объединенных рынков.