Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Где и когда начнутся переговоры?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Вечером в Кремле пройдут переговоры с российским коллегой по интеграционному пакету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств еще раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран. Работа над экономическим пакетом длится уже более трех лет. Среди направлений – сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики. Блок вопросов посвящен энергетике, включая формирование объединенных рынков.
На правительственном уровне согласие достигнуто по всем 28 союзным программам. Президентам предстоит оценить проделанную работу и решить, готовы ли программы к подписанию. Подписать программы на президентском уровне планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Его заседание хотят провести в октябре-ноябре. Если главы государств договорятся, то на уровне правительств эти документы могут подписать 10 сентября. В Минске на этот день запланировано заседание союзного Совмина. При этом какие-либо политические вопросы (тем более связанные с политической интеграцией) в программе переговоров президентов отсутствуют.
Одной из тем будет ситуация в Афганистане, которая особенно актуальна накануне саммитов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, намеченных на середину сентября. Не исключено, что Александр Лукашенко и Владимир Путин коснутся вопросов проведения стартующих масштабных белорусско-российских учений «Запад-2021».
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