Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Армению

В аэропорту Еревана «Звартноц» Главу нашего государства встречал его армянский коллега Серж Саргсян. После торжественной церемонии у трапа 2 президента провели встречу в формате один на один. Договоренность об этом визите была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора лидеров двух стран. В программе пребывания нашей делегации в Армении: встречи Александра Лукашенко с руководством Армении, а также представителями деловых кругов. Особое внимание: укреплению межрегиональных связей, сотрудничеству в энергетической сфере, налаживанию промышленной кооперации, развитию туризма и культурных связей между двумя народами.



Минск и Ереван объективно могли бы быть ближе друг к другу и радовать высокими статистическими данными. Однако есть и объективные причины «против»: географическая отдаленность, проблемы в армянском политическом обществе.



Товарооборот Беларуси и Армении сегодня 28 миллионов долларов. Его объем за последние 8 лет вырос более чем в 10 раз. Динамика неплохая. Самый прославленный армянский бренд – армянский коньяк – хорошо известен в Беларуси. Такой же авторитет в Ереване у наших тракторов, грузовиков и в целом сельскохозяйственной техники. Однако только этими товарными позициями потенциал двухстороннего сотрудничества не ограничивается. Он гораздо шире. А насколько – станет известно после встречи Александра Лукашенко и Сержа Саргсяна.



Этот визит Главы белорусского государства в Ереван – рабочий, то есть неофициальный трехдневный. Однако аналитики прогнозируют: именно в ходе таких встреч договоренности крепче, так как избавлены от излишнего протоколизма.