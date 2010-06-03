Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Азербайджан накануне

Глава белорусского государства в Баку проведет ряд переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Визит белорусского лидера в Баку продлится до 4 июня. Итогом переговоров ожидается подписание пакета двухсторонних документов.

Самолет с Главой белорусского государства на борту приземлился в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева вчера вечером.

Ожидается, что сегодня Александр Лукашенко проведет ряд переговоров со своим азербайджанским коллегой: сначала в формате «один на один», а затем в расширенном, с участием представителей министерств и ведомств с обеих стран.

Темы для обсуждения варьируются от сотрудничества в экономике, информационных технологиях до энергетики, туризма, социальной защиты, охраны окружающей среды, статистики, кооперации по предупреждению трансграничной преступности.

Программой посещения также предусмотрено посещение некоторых промышленных и культурных, значимых для азербайджанского народа мест.

По итогам прошлого года Азербайджан по объемам товарооборота Беларуси со странами СНГ находится на шестом месте. Наблюдается небольшое увеличение объемов взаимной торговли, особенно в части белорусского экспорта. Его основу составляет сельская и автотехника, продукция строительной отрасли, продукты питания, лекарства, бытовая техника. По этим вопросам и должны пройти переговоры в президентском дворце Загульба.

В начале 2010 сюда поставлялось более 137 товаров отечественных марок.

Также ожидается, что Александр Лукашенко возложит венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и монументу в «Шехидляр Хиябаны» (Аллея Героев).

Это уже второй официальный визит нашего Президента в Азербайджан, первый состоялся в мае 2007 года. Тогда были достигнуты очень существенные подвижки в кооперации наших экономик. На этот раз ожидается дальнейшая интенсификация отношений между нашими странами, подписание ряда двусторонних документов.

Евгений Горин. Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Баку. Азербайджан.