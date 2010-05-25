Александр Лукашенко: Прибавит Минская область – значительно продвинется вперед вся страна

Глава государства пообщался с активом столичного региона. Перед новым руководством Президент поставил задачу – Минская область должна стать примером для всех регионов Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что имея серьезный потенциал – почти 350 предприятий – за пятилетку Минщина практически ни разу не смогла приблизиться к лидирующим позициям по производству промышленной продукции. Пока не удается дать высокий урожай и повысить продуктивность в животноводстве. Нет должной поддержки личных подсобных хозяйств на местах. Не так эффективно привлекаются инвестиции. Особо острый вопрос – иностранные капиталовложения в регион. Между тем, такие финансовые вливания необходимы для модернизации предприятий Минщины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Область не должна держаться на двух китах – «Беларуськалии» и «БелАЗе». В регионе работает почти 350 промышленных предприятий и их развитием следует заниматься последовательно и системно. Но четверть из них, за эти четыре месяца, снизили объем производства, причем львиная доля готовой продукции остается на складах. Проблема ее сбыта у вашего региона возникла не вчера. Наиболее остро она начала проявляться с 2006 года. На сегодняшний день, несмотря на некоторые подвижки в области, по сравнению с другими регионами, отмечается один из самых высоких уровней запаса готовой продукции на складах промышленных предприятий. В прошлом году я поручил председателю облисполкома, Минского горисполкома взять на себя руководство по разгрузке складов. И от нынешнего руководства я также требую повышенного внимания к этой проблеме. Главное для нас – это экономика. Поэтому, я очень хочу, чтобы Минская область прибавила. Прибавит Минская область – значительно продвинется вперед вся страна. Минщина – это основа, это огромная территория с хорошими землями и очень хорошими людьми, и большими возможностями. И здесь мы должны очень серьезно прибавить.

Улучшать надо и кадровую политику в Минской области. 19 сельхозорганизаций региона сегодня – без руководителей. Одна из острых проблем, по-прежнему, – искажение статистической отчетности чиновниками. За получение господдержки руководители предприятий должны нести ответственность. Не остались без внимания Президента вопросы повышения качества услуг ЖКХ, строительство недорого и качественного жилья. Александр Лукашенко выразил крайнее недовольство состоянием законности и правопорядка в Минской области.

Александр Лукашенко:

– На 1 апреля 2010 года было свыше 71 тысячи нераскрытых преступлений по линии уголовного розыска, из них 4200 тяжких и особо тяжких. Никуда не годно. Это я смотрю на прокурора, которого недавно назначал. На 1 апреля 2010 года нераскрытых преступлений очень много и их надо раскрывать. Руководству области необходимо обратить на это пристальное внимание. Надо обеспечить безопасность людей, чтобы каждый гражданин надежно был защищен государством от преступных посягательств. Тот, кто обижает людей, с ним беспощадно надо бороться. Руководство области должно учитывать, что стабильная работа предприятий, внимательное отношение власти к людям – это жизненно необходимое условие для обеспечения спокойствия и порядка в регионе. Считаю необходимым отметить еще один вопрос, о котором нельзя забывать. Можно повысить экономический потенциал страны, постоянно увеличивать зарплаты, стипендии, пенсии, строить жилье и другие социальные объекты. Но все усилия государства окажутся сведенными на нет, если человек будет сталкиваться с равнодушием и хамством чиновников. В борьбе с этим злом действовать нужно бескомпромиссно, как административными, так и общественно-воспитательными мерами. Нельзя разговаривать с человеком через губу, надо открыто и честно идти к людям, тем более, у вас хватает средств массовой информации. Имея 24 печатных издания, 23 местные радиостанции, а также пакет акций СТВ можно людям рассказать все о чем вы хотите рассказать.