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Александр Лукашенко представит кандидатуру Михаила Мясниковича для согласования на должность премьер-министра

27 января 2011 08:59
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Президент Александр Лукашенко сегодня в Палате представителей Национального собрания Беларуси представит кандидатуру Михаила Мясниковича для согласования на должность премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.В соответствии с ч.6 статьи 95 Конституции Республики глава государства постановил созвать 27 января в Минске седьмую внеочередную сессию Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва для согласования назначения премьер-министра и рассмотрения при необходимости других вопросов. Указ об этом Александр Лукашенко подписал 17 января, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# Лукашенко # Мясникович

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