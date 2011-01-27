Александр Лукашенко представит кандидатуру Михаила Мясниковича для согласования на должность премьер-министра

Президент Александр Лукашенко сегодня в Палате представителей Национального собрания Беларуси представит кандидатуру Михаила Мясниковича для согласования на должность премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.В соответствии с ч.6 статьи 95 Конституции Республики глава государства постановил созвать 27 января в Минске седьмую внеочередную сессию Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва для согласования назначения премьер-министра и рассмотрения при необходимости других вопросов. Указ об этом Александр Лукашенко подписал 17 января, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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