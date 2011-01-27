Александр Лукашенко представит кандидатуру Михаила Мясниковича для согласования на должность премьер-министра

Л. Ивлев, зампредседателя ЦИК России: Сомневаться в легитимности выборов Президента Беларуси нет оснований

Об этом заявил сегодня в Москве зампредседателя Центризбиркома России Леонид Ивлев, представляя доклад наблюдателей на выборах Президента Беларуси.