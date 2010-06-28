Александр Лукашенко предлагает Литве реализацию совместных проектов по укреплению независимости государств

Такое заявление Президент сделал на встрече с литовским премьер-министром Андрюсом Кубилюсом. Глава государства подчеркнул, что возможные направления сотрудничества Беларуси и Литовской Республики не идут вразрез с политикой ЕС.

У нас схожие проблемы, а значит, схожи и пути их решения, заметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к решению этих проблем. Скажу искренне, у меня ни на секунду за все мои президентские годы не было сомнений в том, что у нас могут быть какие-то расхождения в торгово-экономическом сотрудничестве, в подъеме нашей экономики, в развитии наших государств. Все будет зависеть от вас. Мы можем многое сделать сегодня, очень многое, но если упустим время, мы уже некоторые вещи не наверстаем. Чтобы укрепить нашу независимость и суверенитет, мощь наших государств, необходимо незамедлительно предпринять ряд шагов по укреплению этой независимости.

Андрюс Кубилюс, премьер-министр Литовской Республики:

– Я думаю, что у нас есть очень хорошие возможности укреплять нашу независимость, особенно в энергетике. Мы все знаем, что быть зависимым только от одного поставщика каких-то ресурсов – иногда, это создает проблемы. Хозяйская логика говорит, что иметь альтернативы – это всегда хорошо. Таким путем мы можем укреплять и независимость, и иметь какие-то общие стратегические проекты, в воплощении которых, я думаю, был бы заинтересован и Европейский союз. И в этом плане «Восточное партнерство» Европейского союза, участниками которого является и Республика Беларусь, создает хорошие возможности, которые нужно эффективно использовать.

Белорусский лидер выразил соболезнования гостю по поводу кончины первого президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса. В ответ премьер заметил, что этот человек сделал немало для развития белорусско-литовских отношений.