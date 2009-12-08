Александр Лукашенко позитивно оценивает роль Германии в сближении Беларуси с ЕС

Об этом глава государства заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии Гебхардтом Вайсом.

По словам Александра Лукашенко, дипломат сделал все возможное для сближения Беларуси с ЕС. Гебхардт Вайс в свою очередь подчеркнул, что его дипломатическая миссия в Беларуси завершается в середине будущего года. Оценивая сделанное за предыдущий период, дипломат сказал, что страны многого достигли, и очень важный год впереди. Тогда откроются возможности для полного развития сотрудничества между ЕС и Беларусью.

Александр Лукашенко:

Послы предназначены для того, чтобы сближать народы, сближать страны и не противодействовать тем процессам, которые здесь происходят, ни в коем случае не рыть рвы и не выстраивать «берлинские стены» между государствами. К сожалению, не всегда так происходит. Но что касается Германии и нынешнего посла этой огромной великой страны, я могу только поблагодарить. Вы сделали всё возможное в этой ситуации, можно сказать, что ваша миссия была нацелена на сближение Беларуси с Германией и ЕС. Хотелось бы, чтобы результат был один — чтобы мы сближали народы. И вам за это очень благодарен.

Гебхардт Вайс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Республике Беларусь:

Сегодня, когда мы с вами встречаемся, в Брюсселе проходит первая встреча министров иностранных дел стран в рамках "Восточного партнерства". Я думаю, что смотря назад, мы понимаем, что достигли очень многого. И очень важный год впереди. Мое видение, что если в декабре предстоящего года все будет правильно в развитии внутриполитической жизни, думаю, тогда откроются возможности для полного развития потенциалов сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.