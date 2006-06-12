Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России

В России 12 июня отмечается главный государственный праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете. Александр Лукашенко сегодня от имени народа Беларуси и себя лично поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси искренне рады успехам России. Глубоко убежден, что интеграционные отношения между нашими государствами будут эффективно развиваться, и два братских народа впишут немало ярких страниц в историю современности", - сказано в послании.

По случаю праздничной даты сегодня в Кремле состоится прием, на который приглашены более тысячи человек, в том числе представители всех ветвей российской власти, военачальники, послы зарубежных государств. Вечером на Красной площади пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и народных коллективов.