Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём провозглашения КНР

Новости Беларуси. 73-ю годовщину образования Китайской Народной Республики отмечают сегодня, 1 октября, жители этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника на главной площади Пекина по традиции поднимается государственный флаг. Именно здесь в 1949 году было провозглашено о создании КНР.

В Беларуси Китай рассматривается как один из важнейших партнеров. Между нашими странами действуют отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.