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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём провозглашения КНР

01 октября 2022 08:02
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Новости Беларуси. 73-ю годовщину образования Китайской Народной Республики отмечают сегодня, 1 октября, жители этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника на главной площади Пекина по традиции поднимается государственный флаг. Именно здесь в 1949 году было провозглашено о создании КНР.

В Беларуси Китай рассматривается как один из важнейших партнеров. Между нашими странами действуют отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём провозглашения КНР-1

В середине сентября в Самарканде лидеры государств провели личную встречу, во время которой договорились об историческом подъеме сотрудничества. Сегодня в важный для Китая день Александр Лукашенко направил поздравление своему коллеге Си Цзиньпину.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём провозглашения КНР-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под руководством Коммунистической партии ваша страна предпринимает решительные шаги для реализации «цели второго столетия», становясь все более современным, процветающим и сильным государством. Убежден, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики, будут претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества.

Китайскому лидеру Александр Лукашенко пожелал здоровья и успехов в государственной деятельности.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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