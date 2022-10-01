Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём провозглашения КНР
Новости Беларуси. 73-ю годовщину образования Китайской Народной Республики отмечают сегодня, 1 октября, жители этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника на главной площади Пекина по традиции поднимается государственный флаг. Именно здесь в 1949 году было провозглашено о создании КНР.
В Беларуси Китай рассматривается как один из важнейших партнеров. Между нашими странами действуют отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
В середине сентября в Самарканде лидеры государств провели личную встречу, во время которой договорились об историческом подъеме сотрудничества. Сегодня в важный для Китая день Александр Лукашенко направил поздравление своему коллеге Си Цзиньпину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под руководством Коммунистической партии ваша страна предпринимает решительные шаги для реализации «цели второго столетия», становясь все более современным, процветающим и сильным государством. Убежден, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики, будут претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества.
Китайскому лидеру Александр Лукашенко пожелал здоровья и успехов в государственной деятельности.