Александр Лукашенко поздравил руководство Азербайджана с колоссальным успехом на референдуме (ФОТО)

Президент встретился с первым заместителем премьер-министра этой страны - Ягубом Эюбовым

Глава белорусского государства в целом позитивно оценивает развитие отношений с Азербайджаном. Начиная с 2006-го года, страны в разы наращивают торговлю. Однако объём взаимного товарооборота, который сегодня около 120 миллионов долларов, Александр Лукашенко считает недостаточным:

- Сегодня есть о чем поговорить, учитывая, что товарооборот в 120 миллионов долларов - это мизер... У нас есть хорошие планы, хорошая реализация некоторых проектов, - отметил президент.

Также Александр Лукашенко ещё раз подчеркнул необходимость обсудить на уровне правительств состояние торгово-экономических отношений с Азербайджаном. Речь идёт не только об имеющихся совместных проектах, но и новых направлениях кооперации. Первый заместитель премьер-министра Азербайджана отметил, что именно такой наказ он получил от президента Ильхама Алиева накануне своего визита в Минск.

- У Беларуси имеется большой потенциал, и нам есть, что взять в качестве примера. Нам надо углублять отношения, как можно больше кооперироваться, создавать новые предприятия, - рассказал первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглы Эюбов.

По словам первого вице-премьера, последний визит Президента Беларуси в Азербайджан дал возможность углубления сотрудничества между странами. Ягуб Абдулла оглы Эюбов заверил, что азербайджанская сторона будет стремиться к выполнению того, что было заложено двумя президентами. Он также передал добрые и теплые пожелания белорусскому народу и Александру Лукашенко от Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

- Мы знаем, что Беларусь - это страна, которая имеет свою независимую политику, где люди живут хорошо, зная, что у них есть будущее, - добавил он.

В свою очередь Александр Лукашенко поздравил руководство Азербайджана с колоссальным успехом на референдуме:

- Народ поддержал, а это о многом говорит. Это был искренний референдум. Считаю, что лучше действовать честно и искренне, чем искать окольные пути для того, чтобы решить ту или иную проблему, - отметил глава белорусского государства. - Этот референдум говорит о доверии руководству страны, и оно очень высоко.



И сегодня же в Минске на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере печaти и информации и программный документ в области физической культуры и спорта. Делегация побывает и на Минском автомобильном заводе.

Также Беларусь и Азербайджан обсудят возможность создания новых сборочных предприятий на территории Азербайджана. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков, передает агентсвтво:

- Мы планируем выходить на более глубокий уровень сотрудничества - создать совместное предприятие по сборке тракторов «Беларус» и продавать их в третьи страны. На подходе еще ряд совместных проектов - сборка автокранов, лифтов, коммунального оборудования, - сказал Андрей Кобяков.

Он отметил высокий уровень производственной кооперации между двумя странами. В настоящее время действует сборочное производство тракторов «Беларус» и автомобилей МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе.

Заместитель премьер-министра Беларуси обратил внимание на динамичное развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Азербайджана. За последние 5 лет товарооборот возрос более чем в 7 раз и в 2008 году превысил $100 млн. По итогам первого квартала текущего года товарооборот возрос на 32% до $33,5 млн.

Андрей Кобяков добавил, что двустороннее сотрудничество должно развиваться, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, тем более что экономики дополняют друг друга и не существует конкурентных противоречий.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглы Эюбов подтвердил необходимость расширять сотрудничество в разных сферах.