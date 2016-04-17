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Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада с национальным праздником Днем Эвакуации

17 апреля 2016 10:59
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Новости Сирии. В Сирии 17 апреля национальный праздник - День Эвакуации. В этот день 70 лет назад последний французский солдат покинул территорию государства, и страна фактически стала независимой.

Поздравления президенту Сирии Башару Асаду от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства подтвердил поддержку сирийскому обществу в борьбе против терроризма и внешнего вмешательства, за мирную жизнь своей страны. Александр Лукашенко выразил уверенность в успехе усилий Башара Асада по нормализации ситуации в Сирии и высказал заинтересованность в развитии взаимовыгодного белорусско-сирийского сотрудничества во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Праздничные даты

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