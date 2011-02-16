Александр Лукашенко поздравил президента и народ Литвы с Днем восстановления государства

В стране проходят торжественные и праздничные мероприятия.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что многовековые традиции добрососедства двух стран и в дальнейшем будут прочным фундаментом для укрепления связей в политической, экономической и культурной сферах.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Литвы 18 лет. По итогам прошлого года взаимный товарооборот превысил полмиллиарда долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В нашей стране работает свыше 400 предприятий с участием литовских инвестиций, а в Литве – более 200 с белорусским капиталом.