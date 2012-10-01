Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Ху Цзиньтао с Днем провозглашения Республики

Новости Китая. Китай празднует День провозглашения Республики. Торжества пройдут по всей стране, но главное действие — на площади Тяньаньмэнь. Именно здесь 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Председателя КНР Ху Цзиньтао с национальным праздником, поблагодарил за огромный вклад в развитии белорусско-китайских отношений и подчеркнул: «Мы особо признательны братскому Китаю за неизменную поддержку проводимого Республикой Беларусь курса на укрепление суверенитета нашего государства, высоко ценим отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном доверии, искреннем уважении и заинтересованности друг в друге».

Китай – давний и надежный партнер Беларуси во всех сферах: от культуры до международного сотрудничества и экономики. Товарооборот двух стран за 20 лет дипломатических отношений вырос в 100 раз и составил в 2011 году 3 миллиарда долларов. В последние годы в значительной степени активизировалось кредитно-инвестиционное сотрудничество с КНР. Достигнуты договоренности об открытии финансирования совместных инвестпроектов в Беларуси на сумму около 16 миллиардов долларов. Важными товарами белорусского экспорта в Китай являются карьерные самосвалы, машины и механизмы для уборки и обмолота сельхозкультур, полиамиды, лен сырец, электронные интегральные схемы.