Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с 51-летием

Новости Венесуэлы. Венесуэла празднует день рождение своего лидера. Николасу Мадуро сегодня исполняется 51 год. Президент Беларуси поздравил главу Боливарианской Республики.

Александр Лукашенко отметил, что с особой теплотой и благодарностью вспоминает недавнюю встречу и переговоры в Минске, которые прошли в атмосфере искренности, доверия и взаимопонимания. И выразил убежденность в том, что достигнутые договоренности послужат надежной основой для укрепления белорусско-венесуэльского партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.