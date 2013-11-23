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Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с 51-летием

23 ноября 2013 15:45
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Новости Венесуэлы. Венесуэла празднует день рождение своего лидера. Николасу Мадуро сегодня исполняется 51 год. Президент Беларуси поздравил главу Боливарианской Республики.

Александр Лукашенко отметил, что с особой теплотой и благодарностью вспоминает недавнюю встречу и переговоры в Минске, которые прошли в атмосфере искренности, доверия и взаимопонимания. И выразил убежденность в том, что достигнутые договоренности послужат надежной основой для  укрепления белорусско-венесуэльского партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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