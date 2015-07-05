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Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро и народ Венесуэлы с Днем Независимости

05 июля 2015 10:15
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает последовательное развитие белорусско-венесуэльских отношений на пользу народов двух стран. Глава государства от имени белорусов и себя лично поздравил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро и народ этой страны с национальным праздником – Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, что мы и в дальнейшем будем прилагать совместные усилия для укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами», – подчеркнул Александр Лукашенко.

# Беларусь-Венесуэла # Александр Лукашенко

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