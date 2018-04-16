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Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с победой на президентских выборах в Черногории

16 апреля 2018 11:35
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Новости Черногории. Лидер правящей демократической партии социалистов Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с победой на президентских выборах в Черногории-1

По предварительным данным, за него проголосовали более 53 % избирателей. Официальные итоги кампании будут подведены в течение семи дней. Инаугурация нового главы государства ожидается 20 мая.

С избранием на пост Президента Черногории Мило Джукановича поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства пожелал политику здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории – мира и благополучия.

Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с победой на президентских выборах в Черногории-4

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Международная политика

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