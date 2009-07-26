Александр Лукашенко поздравил Курманбека Бакиева с победой на президентских выборах

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана.

Также, лидеры стран обсудили вопросы двухстороннего и международного сотрудничества.

Между тем, сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном динамично развивается. В этой стране уже собирают белорусские тракторы и навесное оборудование. Открыт также торговый дом «Белресурсы». А из Кыргызстана в нашу страну ежегодно поставляется сельхозпродукция на 2-3 миллиона долларов.

Товарооборот между двумя странами за прошлый год достиг 45 миллионов долларов. Беларусь и Кыргызстан активно сотрудничают и оказывают взаимную поддержку в рамках ООН и других международных организаций. Позиции двух стран совпадают по вопросам работы СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ.