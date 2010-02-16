Александр Лукашенко потребовал привести структуры министерств и ведомств в оптимальный порядок

Об этом Президент заявил на совещании по совершенствованию работы Минсельхозпрода. По словам Александра Лукашенко, нужно выполнять поставленную задачу дебюрократизации государственной системы, а она невозможна, если не будет должным образом выстроена структура государственных ведомств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Это касается всех структур в стране. Всех, без исключения. Это для каждого «домашнее задание»: до президентских выборов привести структуры в оптимальное состояние. Если министры, губернаторы и другие руководители структур не способны это сделать – это очень плохо, это серьезный «звонок». Почему я так остро ставлю этот вопрос? Это связано с тем, что одна из серьезнейших задач, которую мы перед собой поставили – дебюрократизировать страну. Но никакой дебюрократизации быть не может, если громоздкая структура управления.

На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко дал поручение министру сельского хозяйства подготовить пакет документов по реорганизации структуры его ведомства. Речь, в частности, идет о создании нового департамента – «Белсельхознадзора». Дело в том, что имеющиеся сегодня службы контроля в АПК фактически подчиняются тем, кого они должны контролировать. Такая форма работы малоэффективна. Как показывает опыт, она не в полной мере способствует созданию условий для производства безопасной для здоровья человека сельхозпродукции, тормозит качество отечественных товаров. Создание «Белсельхознадзора» требует серьезного обсуждения, также ввиду вступления Беларуси в Таможенный союз.

Александр Лукашенко:

– Мы вложили немало денег в возрождение села, создания там нормального производства. Для того, чтобы производство и село, которое мы возрождаем, стали эффективными, нужна нормальная организационная и управленческая структура. Создание такого контролирующего органа как департамент «Белсельхознадзор» в системе этого министерства (Минсельхозпрода) требует обсуждения. Но не только с учетом наших внутренних обстоятельств, но и внешнеэкономической деятельности, прежде всего с учетом того, что мы хотим создать Таможенный союз. Нам нужно создавать новые структуры, чтобы они могли работать со своими коллегами, чтобы они были сопрягаемыми. Но, прежде всего, необходимо соблюдать интересы нашего государства.