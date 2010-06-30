Александр Лукашенко потребовал от минских чиновников прекратить «химичить» с аукционами

На встрече с активом Минска Президент призвал чиновников с умом подходить к ресурсам бюджета.

Господдержка должна идти строго по адресу. Также недопустимо, считает Александр Лукашенко, когда в адрес исполкома звучат нарекания от предпринимателей. Мол, невозможно взять помещение в аренду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Предприятия и предприниматели не могут взять в аренду помещения, все самое привлекательное можно получить только из-под полы, арендная плата зашкаливает. А ведь это все перекладывается в цены товаров, работ, услуг, т.е. в конечно итоге страдают простые люди. И прекратите «химичить» с этими аукционами. Когда создаются все условия для того, чтобы землю или офис заполучил свой человек и, наверное, для чиновника не бескорыстно. В законодательстве четко закреплено: информация о всех предлагаемых к реализации земельных участков и помещений должна быть общедоступной.

Наталья Бреус, Игорь Пучков, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.