Александр Лукашенко поставил задачу создать полный замкнутый цикл производства перспективных образцов вооружения

Новости Беларуси. Создать по наиболее перспективным образцам вооружения полный замкнутый цикл: от средств подвижности до средств поражения. Такую задачу поставил 23 сентября президент отечественным оборонным предприятиям.

На совещании по вопросу создания производства перспективных образцов вооружения шла речь об оснащении нашей армии современным и эффективным оружием.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочешь мира – готовься к войне. Будем готовы ответить на любой вызов времени, в том числе и подобные, значит войны не будет.

К сожалению, лицо войны меняется. В связи с этим должны меняться и мы. Сегодняшнее совещание посвящено обсуждению вопросов создания производства перспективных образцов вооружения и военной техники. Новая техника сегодня катастрофически дорога. И многие государства идут по пути совершенствования, то есть модернизации старых образцов вооружений, если они для этого пригодны. У нас созданы опытные образцы боевой бронированной машины и автомобиля высокой проходимости, налажено производство средств связи. Мы говорим о том, что война сегодня, как я уже сказал вначале, имеет иное лицо. К сожалению, нам надо меняться. Вот поэтому мы создаем мобильную бронированную машину, которая могла бы на большие расстояния перебрасывать небольшие группы спецназовцев, специалистов подготовленных, которые могли бы наносить в любой точке театра военных действий неприемлемый ущерб противнику.

В январе 2013 года президент уже ставил задачи по дальнейшему развитию предприятий военпрома и разработке новой продукции. Определенные результаты в этой сфере уже есть.

Совместно с зарубежными партнерами создана противотанковая ракетная установка, разработан беспилотный авиакомплекс с дальностью действия до 100 километров.

Однако, как отметил президент, нельзя останавливаться на достигнутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Главная задача для наших оборонных предприятий – создать по наиболее перспективным образцам вооружений полный, замкнутый цикл производства: от средств подвижности до средств поражения. И подходы здесь, как мы обычно говорим, в промышленности, что «вот это вот мы купим или какую-то часть к боевому оружию мы закупим». Никто вам ничего не продаст, если вы не создадите сами. Даже если с кем-то договорившись сегодня о разработке каких-то видов оружия, надо иметь в виду, что завтра этот партнер от вас уйдет. Никто не даст и не продаст даже за большие деньги то, что нам сегодня нужно – перспективные виды вооружений. Вы видите это на примере нашей соседней Украины. Необходимо оснащать нашу армию современным высокоточным и эффективным оружием. Техника должна обеспечивать подразделения вооруженных сил защищенность, высокую мобильность, управляемость, возможность вести разведку и наносить точные огневые удары на больших расстояниях. Поэтому сегодня я пригласил вас в плане контроля послушать, как идет работа по созданию перспективных образцов вооружения и какие результаты на сегодня получены.

Отечественная продукция военпрома востребована и на мировом рынке. В июне 2014 года на VII Международной выставке вооружения и военной техники в Минске подписали контрактов на 700 миллионов долларов.