Александр Лукашенко: Послушаю одних, послушаю других, самого себя, выпью две капли шампанского или красного вина – и на этом весь Новый год

Об этом заявил журналистам Президент Беларуси, посещая дом-интернат для ветеранов войны «Світанак». Журналисты поинтересовались личными планами Президента на новогоднюю ночь. Александр Лукашенко заметил, что, по традиции, этот праздник проведет в кругу семьи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скорее всего, буду встречать традиционно. Семья у меня небольшая. Вы ее всегда видите: я и малыш.

Президент должен быть всегда трезвый, когда вы гуляете и выпиваете.

Я, как соответствующие люди, которые на посту, на производстве, которое нельзя закрыть, допустим, энергетики, врачи, которые должны дежурить, военные. И я должен быть на месте.

Были у меня другие мысли, но не складывается – придется традиционно отмечать этот праздник. Послушаю одних, послушаю других, самого себя, выпью две капли шампанского или красного вина – и на этом весь Новый год. Надо думать о работе в будущем году.