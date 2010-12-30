Александр Лукашенко: Послушаю одних, послушаю других, самого себя, выпью две капли шампанского или красного вина – и на этом весь Новый год

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скорее всего, буду встречать традиционно. Семья у меня небольшая. Вы ее всегда видите: я и малыш.
Президент должен быть всегда трезвый, когда вы гуляете и выпиваете.
Я, как соответствующие люди, которые на посту, на производстве, которое нельзя закрыть, допустим, энергетики, врачи, которые должны дежурить, военные. И я должен быть на месте.
Были у меня другие мысли, но не складывается – придется традиционно отмечать этот праздник. Послушаю одних, послушаю других, самого себя, выпью две капли шампанского или красного вина – и на этом весь Новый год. Надо думать о работе в будущем году.