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  • Александр Лукашенко: Послушаю одних, послушаю других, самого себя, выпью две капли шампанского или красного вина – и на этом весь Новый год

Александр Лукашенко: Послушаю одних, послушаю других, самого себя, выпью две капли шампанского или красного вина – и на этом весь Новый год

30 декабря 2010 18:56
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Об этом заявил журналистам Президент Беларуси, посещая дом-интернат для ветеранов войны «Світанак». Журналисты поинтересовались личными планами Президента на новогоднюю ночь. Александр Лукашенко заметил, что, по традиции, этот праздник проведет в кругу семьи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скорее всего, буду встречать традиционно. Семья у меня небольшая. Вы ее всегда видите: я и малыш.
Президент должен быть всегда трезвый, когда вы гуляете и выпиваете.
Я, как соответствующие люди, которые на посту, на производстве, которое нельзя закрыть, допустим, энергетики, врачи, которые должны дежурить, военные. И я должен быть на месте.
Были у меня другие мысли, но не складывается – придется традиционно отмечать этот праздник. Послушаю одних, послушаю других, самого себя, выпью две капли шампанского или красного вина – и на этом весь Новый год. Надо думать о работе в будущем году.

# Лукашенко

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