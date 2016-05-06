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Александр Лукашенко посетит 6 мая Минский моторный завод

06 мая 2016 07:37
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Новости Беларуси. Президент Беларуси посетит 6 мая Минский моторный завод. Это ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ. Главе государства доложат о состоянии и перспективах развития промышленного холдинга. Речь пойдет также о выполнении поручений Президента касательно отечественного мотостроения, организации сборки различных моделей двигателей и расширении номенклатуры выпускаемой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко побывает на главном сборочном конвейере четырехцилиндровых двигателей, в цеху сборки и испытания. Кроме того, Президенту будут представлены новейшие образцы продукции предприятий холдинга. Планируется, что глава государства пообщается с представителями трудового коллектива завода.

# Предприятия Беларуси

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