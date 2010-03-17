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Александр Лукашенко посетил стройку белорусско-венесуэльского жилкомплекса

17 марта 2010 09:36
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Из национального парламента Венечуэлы Александр Лукашенко в сопровождении своего коллеги Уго Чавеса направился на север страны — в город Маракай, именно там возводится жилой комплекс, в том числе силами белорусов.

Маракай – это столица и крупнейший населенный пункт штата Арагуа. Численность населения около 400 000, так что город чуть больше Витебска или Могилева. В некотором роде - это промышленное сердце региона. Здесь занимаются табачной и текстильной промышленностью. А также очень много фермеров, которые выращивают какао, кофе, табак.

Здесь при непосредственном участии белорусских специалистов будет возведено 5 000 жилых квартир. Президенты приняли участие в закладке памятного камня. Здесь им доложили о ходе реализации текущих проектов и презентовали некоторые другие перспективные стройобъекты. Уго Чавес, в числе прочего, подарил 200 тракторов «Беларус» венесуэльским фермерам.

# Лукашенко # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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