Александр Лукашенко посетил стеклозаводы Гомельской области

Модернизация стекольной отрасли в Беларуси должна быть завершена полностью к концу 2010 года. Соответствующую задачу поставил 3 октября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Гомельскую область.

Во время посещения Гомельщины Глава государства проинспектировал с борта вертолета ход полевых работ, ознакомился с социально-экономическими показателями региона, посетил промышленные предприятия, выпускающие стеклопродукцию.

По оценке Александра Лукашенко, в области еще не везде удалось навести порядок на полях. Соответствующие замечания Президент высказал в разговоре с руководством региона.

Глава государства уделил основное внимание положению дел в стекольной промышленности республики. Перспективы развития отрасли подробно обсуждались в 2006 году на совещании с участием Президента в Елизово. В итоге была принята Программа развития стекольной промышленности Республики Беларусь на 2006-2010 годы, в соответствии с которой осуществляется модернизация предприятий отрасли.

Для обеспечения народного хозяйства страны стекольной продукцией в необходимом объеме Александр Лукашенко ранее дал свыше 40 поручений Правительству и облисполкомам со сроками исполнения в 2006-2016 годах. Из них 30 выполнены.

В 2006-2007 годах завершена реализация 10 инвестиционных проектов, предусмотренных Программой. В настоящее время ведется работа по шести проектам, три из которых должны быть окончены в 2008 году.

Стекольная промышленность Беларуси включает 18 предприятий. В этом году все они обеспечили безубыточную работу. Немаловажно, что на протяжении последних лет стекольная отрасль республики сохраняет экспортную направленность - за рубеж поставляется около 50% продукции.

Александр Лукашенко осмотрел новое белорусско-австрийское предприятие - СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», созданный по инициативе и на средства австрийской компании АТЕС GmbH на базе площадей ОАО «Гомельстекло». Длительность исполнения проекта - 21 месяц, сумма инвестиций – около $50 млн. Использовав практически заброшенный корпус, инвестор в достаточно короткие сроки создал современное прибыльное производство, оснащенное высокотехнологичным энергосберегающим оборудованием, произведенным в том числе в Германии, Швеции, Великобритании, Италии и соответствующим высоким экологическим стандартам.

Президент положительно оценил результат. По его словам, предприятия государственного сектора должны активнее перенимать позитивный опыт управления предприятиями, который демонстрируют частники.

«Сегодня назрела ситуация, когда мы можем свободно пустить частников в промышленность, - отметил Александр Лукашенко. - Мы будем сравнивать работу государственных предприятий и частных и делать из этого соответствующие выводы».

Глава государства затем ознакомился со строительством новой линии по производству листового полированного стекла на ОАО «Гомельстекло». Александр Лукашенко поручил Председателю Комитета государственного контроля Зенону Ломатю тщательно сравнить качество работ. «Если на ОАО «Гомельстекло» качество будет на таком же уровне, как и на Гомельском стеклотарном заводе, то хорошо. Если хуже - спрашивайте на всю катушку», - подчеркнул Президент.

С введением в строй второй линии ОАО «Гомельстекло» потребности республики в листовом полированном стекле будут практически полностью удовлетворены.

Как было доложено Главе государства, стратегия развития «Гомельстекла» предусматривает модернизацию действующей технологической линии с доведением ее мощности до 800 тыс. т стекломассы в сутки, расширение производства промышленной переработки стекла и создание нового производства энергосберегающих стекол, организацию выпуска сверхтонкого стекла, широко применяемого в электронике и других сферах, а также солнечных батарей.

Во время осмотра выставки продукции, выпускаемой на ведущих стекольных предприятиях, Александр Лукашенко был проинформирован о перспективных планах по модернизации и развитию этих заводов.

Президент поставил задачу откорректировать исполнение действующей Программы развития стекольной промышленности с учетом увеличения инвестирования и завершить реализацию всех ее пунктов к 7 ноября 2010 года.

При этом Александр Лукашенко потребовал уделить особое внимание вопросам энергоемкости и экологической безопасности. «Оба этих параметра должны выполняться так, чтобы соответствовать европейскому уровню», - подчеркнул он.

Во время совещания, которое Президент провел на ОАО «Гомельстекло», Глава государства заявил: сегодня нужно инвестировать средства в уже готовые проекты по модернизации стекольной промышленности. «Ситуация в мире складывается так, что имеющиеся средства нужно в короткие сроки вложить в те проекты развития промышленности, которые уже есть, продуманы и не таят в себе серьезного риска», - отметил он.

«Надо вкладывать деньги в состоявшиеся проекты состоявшихся предприятий. Это - главный вывод», - заявил Александр Лукашенко.

«Обычно Правительство предъявляет претензии к руководителям предприятий и говорит о нехватке проектов. Но производители информируют меня о том, что уже есть готовые проекты, продумана модернизация, однако на отдельные этапы не хватает денег. Так почему бы не инвестировать средства в дальнейшее развитие этих предприятий?», - отметил Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что речь идет о весьма сжатых сроках: на все отпущено 2-3 года.

Александр Лукашенко призвал Правительство очень строго подходить к расходованию средств. «Основную тяжесть имеющихся средств нужно инвестировать в производство. Будет эффективное производство - будут развиваться и все остальные сферы жизни страны», - отметил Президент.

Министр архитектуры и строительства Беларуси Александр Селезнев отметил, что предпринятые шаги в стекольной отрасли уже позволили добиться заметных положительных результатов. К 2010 году экспортная составляющая в продукции белорусских стеклозаводов увеличится в 2,5 раза, а объем производства стеклопродукции предприятиями Минстройархитектуры планируется увеличить в 2,6 раза. В стране будет налажен выпуск новых видов продукции, в том числе - производство медицинской стеклотары.

На сегодняшний день в число наиболее актуальных проблем в отрасли входит развитие собственной сырьевой базы. Как было отмечено, разведанных запасов кварцевого песка хватит еще примерно на 10 лет, однако уже сейчас необходимо заниматься разработкой новых перспективных месторождений.

Один из важнейших вопросов – обеспечение стеклопроизводства кальцинированной содой, которая пока завозится из-за рубежа. Александр Лукашенко считает возможным создание в республике предприятия по производству кальцинированной соды с участием австрийской компании АТЕС. По мнению Президента, АТЕС хорошо зарекомендовал себя на белорусском рынке: за 6 лет он вложил в экономику республики $100 млн.

Этот проект, несмотря на большую капиталоемкость, обещает стать весьма высокоприбыльным. Как было отмечено специалистами, Беларусь является оптимальным местом в Европе для размещения предприятия по выпуску кальцинированной соды. Республика сможет не только удовлетворить свои потребности в этой продукции, но и экспортировать ее в значительных объемах. Немаловажен и тот факт, что кальцинированная сода используется как в стекольной промышленности, но так и многих других отраслях, и ежегодно спрос на нее в мире только растет.

Александр Лукашенко поручил Правительству немедленно подключиться к проработке этого проекта, на его изучение должно уйти не более полугода.

На совещании был также затронут вопрос повышения эффективности использования стеклоотходов. Во многих странах именно стеклобой составляет основу производства в стекольной промышленности ввиду экологичности и дешевизны такого сырья. Александр Лукашенко считает необходимым внимательно изучить эту проблему на экспертном уровне в Беларуси.

Подводя итоги, Президент вновь подчеркнул: сегодня средства должны направляться на реализацию уже имеющихся готовых инвестпроектов. Приоритетное внимание наряду со стекольной отраслью должно уделяться и таким важным сферам, как лесопереработка, а также переработка и заготовка сельскохозяйственной продукции. Предприятия должны быть максимально завязаны на отечественное сырье, потребовал Александр Лукашенко.

«Надо сейчас штурмом взять рынок, пока есть спрос на продукцию. Отсрочка означает значительное удорожание проектов. Комитету государственного контроля нужно уделить особое внимание расходованию денежных средств. Ориентир – европейские показатели. Для нас важны и внешний вид, и благоустройство, и рентабельность, и производительность труда», - заключил Глава государства.