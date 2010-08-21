Александр Лукашенко посетил ряд армянских предприятий

В Ереване продолжается неформальный саммит государств-участниц ОДКБ.

В Армении находится Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня глава нашего государства посетил ряд армянских предприятий, в частности, алмазный завод в Ереване. Руководство предприятия заинтересовано в сотрудничестве с белорусскими партнерами. Также Президент посетил Белорусско-армянский торговый дом, который создают по поручению главы нашего государства. Там будет представлена продукция белорусских производителей и откроют торговый дом в ближайшее время. Во время посещения завода по производству армянских коньяков Президенту предложили открыть в Беларуси филиал этого предприятия.

Напомним, накануне в рамках саммита Президенты рассмотрели меры по стабилизации обстановки в Кыргызстане, а также вопрос о формировании в ОДКБ эффективной системы кризисного реагирования. Беларусь поддерживает усилия всех международных организаций и отдельных стран по стабилизации обстановки в Кыргызской Республике и выступает за урегулирование ситуации в этой стране исключительно мирными политическими средствами.

Участники встречи также поддержали позицию Беларуси о необходимости повысить уровень внешнеполитической координации между государствами ОДКБ. По результатам заседания принято решение о том, что председательство в ОДКБ перейдет к Беларуси. Очередной же саммит пройдет в декабре этого года в Москве.