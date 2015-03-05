Александр Лукашенко посетил бригаду спецназначения внутренних войск МВД

Новости Беларуси. Глава государства посетил 5 марта войсковую часть 3214 внутренних войск МВД. В настоящее время бригада специального назначения является главным резервом внутренних войск. Кроме того, она единственная в силовых структурах Беларуси, на базе которой проходят испытания на право ношения Крапового берета.

Президент поинтересовался, как выполняются поручения о совершенствовании спецподразделений и повышении эффективности выполнения служебных задач. Александру Лукашенко показали военную технику, вооружения и спецсредства.

Как отмечают в ведомстве, сегодня нашей стране действительно удается своевременно оснащать правоохранительные органы и армию самыми современными образцами боевой техники. Готовят у нас и высококлассных специалистов, которых нет ни в одной стране – отметил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы здесь готовим суперспециалистов. К нас в армии 3-4 части, которые готовят подобных специалистов. Я боюсь, что мы теряем, когда они отслужат, с ними контакты, со многими. Вот этого допустить нельзя. Они должны быть у нас на учете, особенно спецподразделения здесь. Да и все здесь ребята подготовлены. Нам надо иметь с ними не просто связи. Нам надо их постоянно приглашать сюда не только для того, чтобы с ними поговорить, чтобы они посмотрели, где служили. Это естественно. Нам надо их держать в тонусе. Возьмите Великую Отечественную войну. В Могилеве у нас памятник милиции стоит. Они так воевали, что советские части так редко воевали, как воевала милиция. Поэтому нам эти подразделения важны даже в будущем не только с точки зрения порядка внутри страны, в городах, в селах. Они нам важны как солдаты. Ни в одной стране таких специалистов нет, во многих странах, скажем, нет. И потерять их ни в коем случае. Это очень дорого, затратно. Что такое: учить нам в армии человека, потом он уходит в запас. Армия есть армия. Это большие массы людей. А здесь суперспециалисты. Их нельзя потерять.

Президенту показали класс кафедры оперативно-тактической подготовки. Факультет внутренних войск Военной академии расположен на территории бригады спецназначения. За годы его деятельности подготовлено более тысячи офицеров для соединений и частей внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.