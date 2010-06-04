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Александр Лукашенко посетил Бакинский славянский университет

04 июня 2010 14:04
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Здесь Президенту Беларуси присвоили звание Почетного доктора вуза. Александр Лукашенко выступил перед преподавателями и студентами и подробно рассказал об этапах становления белорусского государства и дальнейшей стратегии развития страны.Глава нашего государства также принял участие в открытии Центра белорусского языка и культуры. Он будет работать на базе Бакинского славянского университета. Совсем скоро в Белорусском государственном педуниверситете имени Максима Танка появится азербайджанский центр.
# Лукашенко

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