Александр Лукашенко посетил Бакинский славянский университет

Здесь Президенту Беларуси присвоили звание Почетного доктора вуза. Александр Лукашенко выступил перед преподавателями и студентами и подробно рассказал об этапах становления белорусского государства и дальнейшей стратегии развития страны.Глава нашего государства также принял участие в открытии Центра белорусского языка и культуры. Он будет работать на базе Бакинского славянского университета. Совсем скоро в Белорусском государственном педуниверситете имени Максима Танка появится азербайджанский центр.