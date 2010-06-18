Александр Лукашенко посещает Шкловский маслодельный завод в Могилевской области

Сегодня первый день рабочей поездки Александра Лукашенко по Могилевской области. В центре внимания — вопросы сельхозпроизводства и реализация инвестпроектов.

Посещая одно из молочных предприятий, Президент обратил внимание на комплексность. Иностранные инвесторы, которые приходят на этот сегмент белорусского рынка, должны производить весь спектр продукции. Им государство окажет максимальную поддержку.

Рабочий визит Главы государства начался в центре Шклова. После традиционных хлеба и соли Президент приступил к разговору с местными чиновниками. Разговор экономический: как справляется Могилевщина с последствиями мирового финансового кризиса. Показатели неплохие, экспорт растет, а с ним и денежные поступления в бюджет. Разве что производство сельхозпродукции может быть больше. Ведь экспорт продовольствия может приносить немалые деньги.

В последнее время Александр Лукашенко нередко подчеркивает: важны не столько сами высокие показатели на производстве, сколько экономическая эффективность.

В этом ключе идет разговор и на Шкловском маслодельном заводе. Год назад на этот завод пришел российский инвестор. Эта компания — второй по величине в России производитель молочных продуктов. У себя они зачастую испытывали дефицит качественного сырья. Мощности же Шкловского завода не позволяли перерабатывать много молока — только треть от полученного в районе. С новыми линиями по пастеризации молока — их установил в цеху инвестор — можно больше, да и рынок сбыта гарантирован. В перспективе хотят установить линию по производству высококачественного масла.

Александр Караник, директор представительства ОАО «Компания “Юнимилк”» (Россия):

Цель компании — стать стратегическим партнером Беларуси в молочной отрасли. Реализация проекта в Шклове — это, с нашей точки зрения, начало большого пути.

Этот опыт Глава государства называет экспериментальным. На сырьевую зону в Могилевщине претендовал и канадский инвестор. Но приоритет был отдан соседям. Президент подчеркивает: «Если будете работать, как у себя дома, то получите поддержку». Но еще по прилету в регион Глава государства озвучил главную мысль такого взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас и свои хорошие предприятия. Вопрос не в этом. Этот эксперимент и судьба этого предприятия — «Юнимилка» — будет зависеть от того, насколько глубоко они будут перерабатывать продукцию. Вывозить молоко в пакетах — это хорошо, но это не то, что нам надо. Нам нужна глубина переработки. Она должна быть такая же, как у «Савушкина продукта», «Бабушкиной крынки» и т.д.

Разговор на молочную тему продолжили в Александрии. Молочно-товарная ферма «Слободка» — итог поручения Главы государства сделать отстающее хозяйство почти передовым. Еще два года назад здесь ничего не было.

Задача на ближайшие два-три года — создать аналогичные комплексы по всей республике. За пять лет планируют построить почти 500 молочно-товарных ферм. Более трех тысяч реконструированы. Рассчитывают, что инвесторы тоже сделают свой вклад.

С докладом перед Президентом выступил глава Минсельхозпрода Михаил Русый.

Александр Лукашенко в конце посещения подвел итог экономическому развитию Могилевскому региону.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Как заработать $500 даже в сельском хозяйстве, могилевчане могут продемонстрировать вот на этой ферме. 50 миллионов рублей за 4 месяца произведено на каждого работающего человека — это очень высокий уровень, один из самых высоких в стране. Это во-первых. Во-вторых, здесь сейчас люди получают уже $500 и больше долларов.

Если говорить по стране, то у нас есть очень много предприятий, которые имеют заработную плату и выше $500. Но, в целом, надо еще очень много работать, чтобы подойти к этому.

Рабочий визит Александра Лукашенко на Могилевщину продолжится и завтра.

Наталья Бреус, Алеся Высоцкая, Вячеслав Комиссаров, телекомпания СТВ, Шкловский район.