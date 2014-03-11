Александр Лукашенко поручил увеличить зарплату школьным учителям

Новости Беларуси. Необходимо точечно, прицельно бороться за каждого студента и учащегося. Об этом 11 марта заявил Президент на совещании по совершенствованию системы и работы по приёму в ВУЗы и ССУЗы.

Если в семье подрастает выпускник, то для родителей это настоящая головная боль. Как подготовить будущего абитуриента, как пройти централизованное тестирование, какую специальность выбрать вместе с ребенком? Вопросов масса. Поэтому правила приема в учебные заведения нужны четкие и продуманные.

С правилами приема в учебные заведения определились в Беларуси в 2006. Менять их никто не собирается, но время идет — нужна корректировка. Прежде чем подписать указ об утверждении новой редакции важного для абитуриентов документа, президент встречается с ректорами вузов и министрами. В стране идет постепенный переход к массовому высшему образованию. Проблем в этой сфере хватает.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В условиях инновационного развития экономики растет спрос на квалифицированных специалистов. Там, где раньше справлялся техник или практик, сегодня нужен инженер, поэтому в Беларуси, как и в других развитых странах, происходит постепенный переход к массовому высшему образованию. Каким это высшее образование должно быть - тема отдельного особого разговора. Мы должны адаптировать и по срокам, и по содержанию высшее образование к требованиям сегодняшнего дня. Студент не должен сидеть излишнее время в аудиториях, он должен быть на практике, в поле, на заводе и т.д. И чем раньше он «пощупает» свою профессию руками, тем лучше будет для нас. Даже если он разочаруется, он раньше уйдет из этого ВУЗа, а не будет там телепаться 5 или 6 лет, как у нас было это, а потом разведет руками на 7 год, когда он придет работать, и поймет, что он не туда попал. В то же время количество выпускников в школах уменьшается. Изменились мотивы, которые влияют на выбор своего жизненного пути. Раньше, например, для выпускника был важен и престижен сам факт поступления. Теперь прагматичная молодежь стремится выбирать специальности, которые в будущем дадут хороший заработок. Кроме учебы у него появились и другие привлекательные варианты жизнеустройства. Например, предпринимательство.

В этой связи мы договорились, что без революций, наскоков и обвалов будем совершенствовать систему высшего образования, подчистим программы, уберем все лишнее, что человеку не нужно будет в жизни вообще. Попытаемся избавиться от таких настроений, как сдал зачет или экзамен, оценку в зачетке поставили и слава Богу, назавтра все забыл. Мы с вами это проходили. Поэтому, учитывая наш опыт, мы должны, обратившись к высшему образованию, привести высшее образование в соответствие с требованиями сегодняшнего дня. И в ближайшее время Правительство и Министерство образования мне доложат, что сделано конкретно. При этом я хочу предупредить - не должно быть никакого приукрашивания и замазывания проблемы.

Образование сегодня не должно быть оторвано от реальной жизни - один из главных принципов, руководствоваться которым призывает президент. Корочка о высшем вроде популярна... Но нужно учитывать, что количество выпускников школ постепенно уменьшается. Многие уходят в предприниматели... В итоге - в ВУЗах сотни незаполненных мест, да и на рабочие специальности недобор. В 2013 из-за повышения нижнего порога тестового бала 36 процентов абитуриентов не были допущены к конкурсу. Логичное предложение - сделать упор на раннюю профориентацию. И обучение с уклоном. Но только ли?

Александр Лукашенко:

Я не понимаю, какая ранняя профориентация, более ранняя, и какие классы с уклоном нужны для того, чтобы ориентировать и привлечь учащихся школ к поступлению в педагогические ВУЗы. Какая здесь еще нужна профориентация, если сама школа с первого по последний класс - это и есть профориентация. Ученики видят учителя, они видят с 6-7 лет то, чем надо будет заниматься нынешнему ученику, а завтра учителю. Что тут еще можно ориентировать с ранних лет? Но, тем не менее, учителей у нас не хватает.

Или мы не добрали военных, так? Жадобин сегодня скажет, как он выполнил мое поручение, когда я ему сказал: слушай, не занимайся чепухой, поезжай в село и ты там найдешь хороших курсантов, в будущем прекрасных генералов и адмиралов. И сказал, как это сделать. Что, у нас в военном отношении не ориентированна молодежь? Я опять же это говорю к тому, что вот этот тезис о том, что надо устраивать раннюю ориентацию, не срабатывает уже. Да хватает, наверное, этой ориентации. Я не говорю о том, что еще и родители ориентируют, используя разные критерии. И военные фильмы мы смотрим сегодня, и памятников у нас много - и Хатынь, и Брестская крепость, и каждый молодой человек, наверное, на Линии Сталина побывал и знает, что такое родину защищать. Здесь другое нужно. Нужна кропотливая работа по отбору каждый год. В педуниверситеты и военные училища. И я уверен, мы таких ребят всегда найдем.

У нас этого нет. Мы хотим конкретную работу подменить некой Радькова и Мацкевича профориентацией, болтовней. А на самом деле ничего этого не будет - никакой профориентации. Все как было, так и останется. Я это опять же говорю к тому, что каждый министр, который здесь присутствует, имеет свои ВУЗы. Я не стал, кстати, эти ВУЗы собирать в Минобразования, как мне предлагали. Сельхозпрофиль пусть у министра сельского хозяйства останется, здравоохранение - в здравоохранении. У них немного их, они будут видеть свои ВУЗы и будут этим заниматься. Зачем их когда-то к Радькову надо было собирать? Я отказался от этого. Но вы и ответите за наполнение этих ВУЗов. Вот главная ваша задача. Это главное изменение в приемных экзаменах.

И не дай Бог мы в ваших ВУЗах обнаружим какую-то там коррупцию. Только идиот, извините, из нас, сидящих за этим столом, после событий в Украине не сделает соответствующих выводов. Развал страны, который произошел в Украине, в его основе лежит развал экономики и страшная коррупция. Вот две причины, которые разрушили государство.

Именно целевой набор поможет решить проблему нехватки студентов. Министерство образования предложило расширить возможности для таких абитуриентов, поступающих, в частности, на сельскохозяйственные специальности.

Александр Лукашенко:

Надо заниматься конкретным делом. Договорились с родителями, договорились с девчонкой или парнем: ты хочешь быть учителем - вот тебе целевое направлении, иди. Ты должен сдать достойно экзамены, я не говорю там получить наивысший бал, но ты должен сдать эти экзамены. Иди учись. И за это должна нести ответственность школа. В школе всех детей знают учителя навылет. Вы это прекрасно понимаете. Они всех знают. Но там, конечно, могут быть влияния родителей, но они должны буду отвечать за успеваемость. И эту систему нужно задать. Чтобы директор, подписывая направления, вместе с заместителем директора школы отвечали за этого ребенка. И чтобы этот ребенок - он подписывает договор, - закончив вуз, вернулся туда, куда нам надо. И я уверен, что очень многое мы найдем и для военных, и для педагогов. Очень много мы там людей найдем. И эта проблема раз и навсегда снимется.

Министр образования Сергей Маскевич начал с того, что острых вопросов в предстоящей вступительной кампании не предвидится. Посетовал на сокращение выпускников — что поделать, демография такая. И озвучил те новации, которые могут подстегнуть будущих абитуриентов.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Предлагаем предоставить абитуриентам, не зависимо от места их проживания, возможность участвовать в конкурсе по целевой подготовке. Предоставить право зачисления без вступительных испытаний или вне конкурса при поступлении на военные специальности выпускниками Минского суворовского военного училища, лицея при Гомельском инженерном институте МЧС и кадетских училищ. Предоставить абитуриентам право выбора сдачи вступительных испытании в ВУЗе, либо предоставление сертификатов централизованного тестирования при поступлении на сельскохозяйственные специальности. Предоставить абитуриентам, победителям областного, минского городского этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, лицам, награжденным золотой, серебряной или закончивших учреждения средне-специального образования с дипломам с отличием, право зачисления без вступительных испытаний при поступлении на педагогические специальности при наличии рекомендаций педагогических советов учреждений, которые они закончили. Ввести норму, устанавливающую возможность абитуриентам, не прошедшим по конкурсу на данную специальность, поступать на другую специальность в том же или другом ВУЗе на оставшиеся вакантные бюджетные места.

Кроме этого, предлагается предусмотреть дополнительные льготы абитуриентам с высокими спортивными достижениями, которые поступают на специальности физической культуры. Планируется отменить профессионально-психологическое тестирование для тех, кто поступает на госуправление, право и журналистику, отменить раздельный конкурс для городских и сельских жителей. Документы в приемную комиссию смогут теперь подать доверенные лица абитуриентов. Есть предложение о введение единой методики подсчета баллов при поступлении на творческие специальности.

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, вы количественно определились сверху донизу - от вуза до училища, сколько куда будем набирать учащихся, студентов?

Сергей Маскевич:

Я бы не сказал, что это совсем точно, но с точностью до 5-10% мы баланс трудовых ресурсов, который сегодня есть, с учетом мировых тенденций, такую модель имеем.

Учитывая, что в зале присутствуют ректоры, Александр Лукашенко затронул тему качества образования. Требование и к государственным, и частным вузам здесь одно — держать планку. Председатель Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведению вступительных испытаний в вузы и ссузы Анатолий Рубинов напомнил, что в свое время обновление правил приема и переход к централизованному тестированию вызвали массу жалоб, которые сегодня сошли на нет.

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в ВУЗы и ССУЗы:

Что касается централизованного тестирования, которое тоже сейчас принято в основе вступительных испытаний, можно сказать, что, безусловно, себя оправдала эта форма. Во-первых, она позволила на 100% решить эту злободневную задачу, во многом из-за которой и ставилась - это избавиться от коррупции в этой сфере.

Александр Лукашенко:

Анатолий Николаевич, сейчас министр сказал, что мы открываем некоторые шлюзы здесь. Целевое направление, без экзаменов и прочее… Здесь не получим мы?

Анатолий Рубинов:

Конечно, это все может иметь свои издержки. И поэтому здесь тоже должен быть контроль.

Проект указа, где прописаны все корректировки, бурно обсуждали последние два года. Дискуссии были горячие.

Анатолий Рубинов:

Вот если мы введем сегодня эту новую редакцию, ни в коем случае не должно привести даже к малейшей дезорганизации вступительной компании. Но, вместе с тем, эти нововведения нужны, потому что есть моменты, которые вызывают нарекания - не наши, а абитуриентов или ВУЗов и так далее. Явно требуется их урегулировать.

За количество и качество кадров в отрасли болеют министры. Вот глава Минсельхозпрода ратует за то, чтобы на бюджетные места по сельхозспециальностям поступали те, кто работает в АПК.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сегодня существует практика приема на заочную форму обучения по сельхоз специальностям за счет государственного бюджета именно лиц, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. И таких примерно 30% всех, кто обучается по республиканскому бюджету именно в ВУЗах по сельхоз специальностям. Предположим, тракторист дорожно-строительного управления сегодня обучается по специальности «технического обеспечение сельскохозяйственных процессов». Или, допустим, работник частной ветеринарной аптеки обучается на заочной форме за счет республиканского бюджета. Заочно за счет госбюджета. Поэтому я попросил бы поменять эти правила и дать возможность сегодня за счет госбюджета на заочной форме обучаться только тем лицам, которые работают по специальности именно в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко:

Сам отрегулируй.

В последние два года был постепенно повышен минимальный балл, который нужно набрать на тестировании. С 7 до 15-20 в зависимости от специальности. Руководители силовых ведомств предложили отдать право устанавливать нижнюю планку на откуп самим вузам.

Сергей Бобриков, начальник Военной академии Республики Беларусь:

По результатом проведения приемной кампании прошлого года мы выполнили набор на 65%. Но в результате вашего решения, товарищ президент, мы в течении очень короткого времени - буквально 3-4 дней, мы 195 человек добрали, потому что у нас были их всех данные, координаты. И именно та категория, о которой вы сказали, мотивированных людей попала учиться в академию.

Александр Лукашенко:

Сергей Валентинович, ты же наблюдаешь за ними. Честно только. Или не наблюдаешь? Как они, если наблюдаешь, себя зарекомендовали за этот год?

Сергей Бобриков:

Вот как вы сказали, вот этот паренек из деревни, который хотел быть всю жизнь военным, но не добрал одного балла, у них просто слезы были, когда им звонили и говорили, что они могут приехать и поступить. Они сейчас благодарны тому, что попали в ВУЗ. Они это очень ценят.

Президент поручил пересмотреть нижнюю планку тестового балла. Чтобы математики или агрономы не оказывались за порогом вуза из-за оценок по непрофильному предмету. После обсуждения Александр Лукашенко подвел итог. Правила приема в учебные заведения будут усовершенствованы. Проект указа должен быть доработан Правительством и Администрацией президента. Документ опубликуют в марте.

Александр Лукашенко:

Никаких революций в организации приема не будет. То, что мы примем новые правила приема, это только улучшит ситуацию. Это на улучшение, поэтому здесь страдать ни родителям, ни учащимся особо не надо. Существующие подходы в целом оправдывают себя. Благодаря централизованному тестированию удалось, как уже здесь отмечалось, искоренить коррупцию, скандалы при проведении вступительных экзаменов. И здесь вносились предложения по аудио- видеозаписям и прочее, создать некую систему информирования через интернет и так далее - это даже не обсуждается. Надо не останавливаться, надо идти дальше. Надо эту хорошую конфету завернуть в хорошую обертку. Приемная кампания в наших ВУЗах и ССУЗах стала одной из первых на территории СНГ. По крайней мере скандалов таких нет, как мы частенько слышим у наших соседей. Действующие правила поддерживаются обществом. По данным соцопросов они устраивают свыше 60% абитуриентов и их родителей. Люди боятся другого - кардинальных изменений правил за несколько месяцев до вступительной кампании. На этот вопрос я тоже только что ответил. Мнение граждан - главное, чем мы должны руководствоваться при принятии решений.

Также правительству и министерству образования предстоит повысить уровень профориентации в школах. Кроме того, поручил президент разработать подход по закреплению молодых специалистов на местах. Не силой, а сыграть на интересе вчерашних выпускников — возможно это будут доплаты, решение жилищных вопросов или карьерный рост. Кроме того, не секрет, что в Беларуси нужны квалифицированные рабочие кадры.

Александр Лукашенко:

Правительству совместно с заинтересованными министерствами, местными властями нужно разработать комплексный подход к решению проблем закрепления молодых специалистов, особенно по остродефицитным специальностям. Ставку следует делать не только на увеличение сроков отработки по распределению и прочие административные меры, но и на повышение личной заинтересованности вчерашних выпускников в своем первом рабочем месте путем установления для них доплат, оказания помощи в решении жилищных вопросов, содействие в повышении квалификации, карьерном росте. Финансовые средства и ресурсы для реализации этих мер необходимо изыскивать и на местах. Показатели закрепления молодых специалистов будут учитываться при оценке работы председателей исполкомов разных уровней и руководителей организаций.

Стране нужны квалифицированные рабочие кадры. Решая проблему набора в ВУЗы, мы не должны оставить без абитуриентов училища, колледжи и техникумы. Министерству образования совместно со всеми заинтересованными необходимо комплексно рассмотреть вопрос об определении оптимальных цифр приема абитуриентов на все ступени профессионального образования: от профтехучилищ до ВУЗа с учетом перспективных потребностей страны в кадрах. К этому нужно вернуться еще раз. Правительство, Антон Николаевич и Антон Михайлович, проконтролируйте это.

Александр Лукашенко обратил внимание не только на правила приема. В контексте этого разговора о высшем и среднем образовании президент затронул тему оплаты труда педагогов. Говорили о том, что с увеличением нагрузки вырастет и зарплата учителей.

Александр Лукашенко:

Мы говорили о том, что с увеличением нагрузки, вырастет зарплата у учителей. Мы это сделали, все, что сэкономили, отдали, но рост оказался незначительным. Учителей обижать, уважаемые друзья, нельзя. Они составляют одну из самых активных частей общества, главную опору власти на местах. Поэтому Правительству, облисполкомам, Минскому горисполкому изыскать возможности и существенно повысить заработную плату педагогам школ, начиная со следующего учебного года. Здесь нужно задействовать все имеющиеся резервы. И посмотрите одновременно на тех, кто нянчится с нашими малышами в детских садах - воспитатели и нянечки. Это еще тяжелее работа. Но, я еще раз говорю, вы посмотрите в школе, начиная с оптимизации. Посмотрите, на что мы тратим деньги там. Тоже самое и в ВУЗах.

Уважаемы друзья, до старта приемной кампании осталось немного времени. Поэтому все, о чем мы с вами здесь договорились сегодня, должно быть оперативно воплощено в жизнь.

Разговор, который состоялся 11 марта у президента, стал предметом активного обсуждения. И это понятно - до начала вступительной кампании остались считанные месяцы и приступать к работе нужно незамедлительно.

Среди тех, кто во многом заинтересован в предстоящих изменениях - сами руководители учебных структур. Они высказали готовность к активным действиям и новым шагам по пути усовершенствования системы.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Мы уже заметили, что в последние годы очень часто по большому количеству специальностей конкурс по селу, проходной балл выше, чем по городу. Таким образом объявлялся общий конкурс. Отпала необходимость. Это говорит о том, что сельские ребята неплохо учатся, их неплохо учат и они хорошо сдают тестирование. Поэтому отпала необходимость в такой сложной системе зачисления абитуриентов.

Владимир Бачила, ректор Академии МВД Республики Беларусь:

Мы столкнулись с ситуацией, когда в прошлом году у нас один из абитуриентов, который приходи и говорил, что хочет поступить в Академию, приводил пример о том, что у него 92 балла по русскому языку, 90 баллов по обществоведению, у него аттестат в районе 85 баллов, а математика - 14 баллов. И не поступает. Одновременно человек, который написал тест на 10, 15, 20, таким образом набрал 35 и имеет аттестат 67-100, набирает 100-110 баллов и он поступает. На мой взгляд, не совсем правильно, когда такая ситуация складывается. Поэтому, быть может, нужно нивелировать и с тестами.

Николай Прутик, начальник лицея при Гомельском инженерном институте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В современном мире, когда престиж военной службы нужно подымать, для ребят, прошедших учебу в нашем лицее или кадетском училище, тем более в Суворовском училище, понюхавших казарменного духа, поносивших погоны и осознанно выбравших для себя военный ВУЗ, конечно же оправдана такая льгота.