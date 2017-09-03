Александр Лукашенко поручил разработать программу отдыха, лечения и учебы в Беларуси для детей из Сирии

На встрече во Дворце Независимости Президент ребятам, которые провели в нашей стране две недели, подарил подарки и поинтересовался, как прошел отдых. Одну девочку белорусские медики прооперировали и удалили опухоль.

Новости Беларуси. Дети из Сирии смогут отдыхать, лечиться и учиться в Беларуси. На неделе Александр Лукашенко поручил разработать соответствующую программу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я исхожу из обычной человеческой истины: если ты откликаешься на чье-то горе, то, если, не дай бог, у тебя это произойдет, точно так и тебе помогут. Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет 100, может, 500 человек, может, 1000. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для учебы в Беларуси.

Статистика жестока – около трех миллионов сирийских детей в возрасте до шести лет никогда не видели ничего, кроме войны.

Беларусь в данном случае в очередной раз подтверждает сложившийся статус территории мира.