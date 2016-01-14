Александр Лукашенко поручил изучить эффективность защиты экономических интересов Беларуси на границе

Новости Беларуси. По поручению Президента будет создана группа независимых экспертов для работы в приграничной зоне. Специалисты изучат эффективность структур на государственных рубежах. Речь идет о пошлинах, разрешениях, тарифном и нетарифном регулировании. Александр Лукашенко подчеркнул, что такая мера необходима для защиты внутреннего рынка. Об этом говорили сегодня, 14 января, на совещании у главы государства по случаю утверждения решения на охрану государственной границы органами пограничной службы. Это ежегодная процедура. На этот раз она происходит на фоне принципиально новых внешних факторов.

Проблема беженцев в соседней Европе, рост террористической активности, ситуация в мировой экономике требуют реакции. Актуальная задача — определиться с позицией Беларуси в связи с изменением правил торговли между Украиной, ЕС и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы опять оказались между молотом и наковальней, между двумя крупными экономическими игроками. Понятно, что это будет влиять на нашу внешнеэкономическую деятельность, поэтому необходимо постоянно держать в поле зрения все аспекты и проблемы этой сферы. И правительству надо в том числе публично определиться здесь. Мы должны выполнить свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза перед Российской Федерацией. Президент России, правительство меня лично просили, чтобы мы это выполнили. И при том то, что они приняли через нас торговать транзитом с Казахстаном и прочее — это были мои предложения. Когда зашли речь, я сказал, что мы от Украины закрываться не будем. Что значит закрыть границу с Украиной? Это потерять $5-6 млрд товарооборота. Мы на это пойти не можем. Да Россия нас об этом и не просит. Но Россия хочет, и это правильно, видеть, чтобы этот процесс был прозрачным. И тогда я сказал: не надо ничего закрывать. Мы определимся по нескольким направлениям, по которым мы будем пропускать транзитом продукцию из Украины в Казахстан, Китай и так далее. И Путину я предложил: вы определите эти пункты, которые вам удобны, и вы там будете все видеть сами, не надо потом будет нас упрекать. Они так и поступили, они так и сделали. Что касается нашей торговли с Украиной, мы тут абсолютно не закрываемся. Еще раз подчеркиваю: от нас этого никто и не требует. Так же, как Казахстана и других республик.