Александр Лукашенко поручил доработать Концепцию о национальной безопасности

Проект, работа над которым шла последние три года, представили 19 октября на рассмотрение Президента. В идеале документ должен обеспечить баланс интересов личности, общества и государства, а также защитить не только от потенциальных, но и реальных угроз.

О том, что Беларуси нужна новая Концепция национальной безопасности, Александр Лукашенко заявил ещё три года назад. Тогда и началась работа над проектом, где задействовали и учёных, и практиков. Документ получился с поправкой на реалии. Действующий механизм себя оправдал и даже прошёл испытание на прочность кризисом, но время требует новых условий для устойчивого развития страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это заставляет по-новому расставлять акценты. Комплексно и прагматично рассматривать вопросы национальной безопасности во всем их многообразии и тесной взаимосвязи. В условиях глобализации возникающие за тысячи километров от границ Беларуси угрозы становятся не менее актуальными, чем вызываемые причинами внутреннего характера. Наглядный пример — недавний и еще полностью не завершившийся мировой финансово-экономический кризис, зародившийся далеко от наших границ, за океаном. Состояние существующей глобальной и региональной архитектуры безопасности, правовых инструментов ее обеспечения не внушает оптимизма.

Кризис обнажил проблемы и в экономике, и в политике. Появляются новые центры силы, идет соперничество за доступ к природным ресурсам. Новое звучание получили экологические, гуманитарные и даже информационные угрозы. Как заметил глава государства, современные технологии воздействия на массовое сознание порой оказывают даже более разрушительный эффект, чем традиционное оружие. Для эффективного противодействия нужны новые механизмы.

Александр Лукашенко:

Для любителей порассуждать о мнимой конъюнктурности государственных решений хочу подчеркнуть, что эта работа была начата еще в декабре прошлого года. А соответствующие научные изыскания велись на протяжении последних трех лет. Так что никакой прямой связи с нынешней политической ситуацией здесь нет и быть не может. Этот документ также призван быть не просто концептуальным, как следует из самого названия, но и методологической базой для последующих решений и действий государственных органов.

Как защитить интересы белорусского государства? Этот вопрос Александр Лукашенко задал Совету Безопасности, акцентируя внимание на безопасности экономической и демографической. Основным докладчиком выступил госсекретарь Леонид Мальцев, но своё мнение высказали и другие члены Совбеза. Выслушав все «За» и «Против», Президент подытожил – Концепция ещё нуждается в доработке.

Александр Лукашенко:

Надо оценить нынешнее состояние национальной безопасности, без которой не бывает ни развития, ни процветания. Надо определить, куда нам дальше двигаться в данной области. Как защитить наши интересы? Какой должен быть алгоритм работы всей системы обеспечения национальной безопасности с появлением тех или иных угроз? Каковы при этом место и роль каждого в нашем обществе – от Президента, Правительства до конкретного человека, гражданина? Нельзя забывать и о политическом звучании концепции. Она должна показать мировому сообществу транспарентность и предсказуемость нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера и донора безопасности.

Нового в Концепции немало. Так, вводится понятие «национальные интересы». Это некий баланс интересов личности, общества и государства. Тем временем понятие «опасность» имеет сразу три уровня: риск, вызов и угроза. Для каждого из них в Документе уже прописан четкий алгоритм действий.

В целом, проект одобрен. Через две недели он ляжет на стол Президента уже со всеми поправками.

Алеся Высоцкая, Александр Горощенко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ