Александр Лукашенко подвел итоги учений "Осень-2008" и ответил на вопросы журналистов

Главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко дал высокую оценку учениям, отвечая на вопросы корреспондентов. Александр Лукашенко позитивно оценивает взаимодействие белорусских и российских военных. Такую оценку он высказал, добавив, что белорусская сторона ждет большего представительства российских военных на подобных учениях в Беларуси. Белорусский лидер отметил очень большие перспективы ОДКБ. Беларусь делает все, чтобы Организация договора о коллективной безопасности стала надежным партнером для всех, кто этого хочет. Александр Лукашенко отметил, что проведенное учение подтвердило правильность выбранных направлений строительства и развития Вооруженных Сил. Сделан еще один шаг в укреплении обороноспособности страны – считает глава государства.