Александр Лукашенко подтверждает приверженность Беларуси развитию сотрудничества с Россией

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Амурской области Олегом Кожемяко.

Речь идет о взаимодействии в промышленной сфере и агропромышленном комплексе, в частности, увеличении поставок наших комбайнов, энергонасыщенных тракторов и другой сельхозтехники и продукции.

Амурскую область также интересуют белорусские технологии и возможность создания совместных предприятий в сфере АПК.

Александр Лукашенко:

В последнее время мы сделали очень много для развития интеграции между Беларусью, Россией и Казахстаном да и СНГ. Но особенно эти три республики — Российская Федерация, Беларусь и Казахстан — сделали очень много для того, чтобы были более свободные экономики наших государств, чтобы мы свободно могли перемещать товары, валюту, капиталы, грузы и так далее. И это уже сегодня дает неплохие результаты.

Уверен, с 1 января с созданием Единого экономического пространства это фактически воссоздает единую страну в экономике. Я хочу еще раз подтвердить приверженность развитию наших отношений с Российской Федерацией.

Товарооборот между Беларусью и эти российским регионом в прошлом году превысил 30 миллионов долларов и за год вырос почти в девять раз. За 5 месяцев текущего — на 66%.

Сегодня же представители Амурской области возложили венки к обелиску на площади Победы в Минске. Красные гвоздики по традиции легли к Вечному огню. Память погибших воинов в Великой Отечественной войне российские гости почтили минутой молчания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».